У лікарнях Волині додатково розгорнуть 40 ліжко-місць для хворих на Covid-19





Такі рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, що відбулася сьогодні, 7 вересня 2020-го року, під керівництвом голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка,



Зокрема, як повідомила головний державний санітарний лікар в області Наталія Янко, Волинь, відповідно до визначених постановою КМУ цільовими показниками, продовжує належати до регіонів із значним поширенням COVID-19.



На сьогодні в області наявне перевищення 2-х показників: середній показник виявлення нових випадків інфікувань за останні 14 днів (становить 71,4 на 100 тис. населення при базовому показнику 40 на 100 тис. населення) та показник завантаженості ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом 1-ї хвилі за останніх 5 днів (перевищує рекомендований (більш як 50 %) і коливається в межах 45,9 – 51,4 %).



Відповідно зростає і кількість госпіталізованих пацієнтів, про що повідомила в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Тимощук.



«На сьогодні госпіталізовано 456 осіб. Загалом розгорнуто 918 ліжок для госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію, тому пропоную ввести додатково 40 ліжок: по 20 ліжок у Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах. На наявних ліжках показник завантаженості – 49,6 відсотків. А з підозрою на COVID-19 у стаціонарних відділеннях знаходиться 73 особи», - поінформувала Людмила Тимощук.



Однак, як відзначили Наталія Янко та Людмила Тимощук, потребує врегулювання ситуація з приватними лабораторіями, що проводять ПЛР-дослідження на виявлення коронавірусної інфекції.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: У лікарні на Волині для лікування хворих з пневмонією і підозрою на Covid-19 перепрофілювали педіатричне відділення



На сьогодні у Волинській області функціонує 10 таких приватних лабораторій. Але проблема у тому, що у загальнообласну статистику потрапляють лише позитивні результати ПЛР досліджень, а негативні – ні. Це в свою чергу впливає на показники, адже таким чином показник виявлення нових випадків інфікувань збільшується, а показник кількості тестувань для області зменшується.



«Ми направляли листи до усіх приватних лабораторій з проханням подавати щоденну статистичну звітність. На сьогодні подають таку інформацію (про позитивні і негативні результати тестування ПЛР) лише 3 лабораторії. Це безпосередньо впливає на статистичні дані. Також це впливає на епідрозслідування, на одужання, бо ми не бачимо негативних результатів, які проводяться у приватних лабораторіях», - наголосила головний державний санітарний лікар в області.



Тож відповідне рішення вирішили внести у протокол засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Окрім того, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко вирішив провести зустріч із представниками приватних лабораторій, аби поспілкуватися особисто та поясними важливість надання такої інформації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині додатково розгорнуть 40 ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19 у лікарнях першої хвилі. Також проведуть зустріч із представниками приватних лабораторій, що проводять ПЛР-дослідження, для синхронізації усіх проведених результатів.Такі рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, що відбулася сьогодні, 7 вересня 2020-го року, під керівництвом голови облдержадміністрації повідомляє Волинська ОДА.Зокрема, як повідомила головний державний санітарний лікар в області, Волинь, відповідно до визначених постановою КМУ цільовими показниками, продовжує належати до регіонів із значним поширенням COVID-19.На сьогодні в області наявне перевищення 2-х показників: середній показник виявлення нових випадків інфікувань за останні 14 днів (становить 71,4 на 100 тис. населення при базовому показнику 40 на 100 тис. населення) та показник завантаженості ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом 1-ї хвилі за останніх 5 днів (перевищує рекомендований (більш як 50 %) і коливається в межах 45,9 – 51,4 %).Відповідно зростає і кількість госпіталізованих пацієнтів, про що повідомила в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації«На сьогодні госпіталізовано 456 осіб. Загалом розгорнуто 918 ліжок для госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію, тому пропоную ввести додатково 40 ліжок: по 20 ліжок у Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах. На наявних ліжках показник завантаженості – 49,6 відсотків. А з підозрою на COVID-19 у стаціонарних відділеннях знаходиться 73 особи», - поінформувала Людмила Тимощук.Однак, як відзначили Наталія Янко та Людмила Тимощук, потребує врегулювання ситуація з приватними лабораторіями, що проводять ПЛР-дослідження на виявлення коронавірусної інфекції.На сьогодні у Волинській області функціонує 10 таких приватних лабораторій. Але проблема у тому, що у загальнообласну статистику потрапляють лише позитивні результати ПЛР досліджень, а негативні – ні. Це в свою чергу впливає на показники, адже таким чином показник виявлення нових випадків інфікувань збільшується, а показник кількості тестувань для області зменшується.«Ми направляли листи до усіх приватних лабораторій з проханням подавати щоденну статистичну звітність. На сьогодні подають таку інформацію (про позитивні і негативні результати тестування ПЛР) лише 3 лабораторії. Це безпосередньо впливає на статистичні дані. Також це впливає на епідрозслідування, на одужання, бо ми не бачимо негативних результатів, які проводяться у приватних лабораторіях», - наголосила головний державний санітарний лікар в області.Тож відповідне рішення вирішили внести у протокол засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Окрім того, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко вирішив провести зустріч із представниками приватних лабораторій, аби поспілкуватися особисто та поясними важливість надання такої інформації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію