На Волині хочуть знести старі зупинки з мозаїкою, деякі волиняни – проти. ФОТО, ВІДЕО





Про це Олена Лашкова. Жінка стала на захист зупинок.



Олена Лашкова написала лист в облдержадміністрацію, звідти її перенаправили до Служби автомобільних доріг. Там жінка отримала відповідь, якщо зупинка немає охоронного статусу, то її будуть однозначно зносити.



Керівниця відділу інформполітики облдержадміністрації Карина Мариневич розповіла, що ці зупинки не є на балансі управління культури області й відсутні в переліку пам’яток архітектури місцевого значення.



Олена Лашкова каже: "Це не просто зупинка-мозаїка, це роботи відомого художника Віктора Шингура, який працював на Волині не один десяток років".



Відповідальний за виконання робіт на автодорозі, заступник начальника служби автомобільних доріг в області Михайло Антонян каже, що мова йде про три зупинки. Дві з них знаходяться у селі Сокиричі, а ще одна у селі Озеро.



"По кожній із цих зупинок був проведений технічний огляд, дивилися, чи підлягають вони реставрації чи ні, - каже чиновник.



Дві зупинки - одна із них у селі Сокиричі, інша - в Озері, на яких видніються залишки монументальної мозаїки будуть демонтовувати, бо вони є небезпечними, - каже Михайло Антонян.



Місцевий мешканець Ігор Кравецький вважає, що зупинки у селі потрібно оновити. Він за те, щоб старі, аварійні - знесли.



"Біля нової дороги варто зробити сучасні та безпечні зупинки", - каже чоловік.



Заступник начальника служби автомобільних доріг області Михайло Антонян розпові, що під час огляду ще однієї зупинки у Сокиричах, на якій найкраще збереглася мозаїка, вирішили її відреставрувати: "Павільйон посилимо за допомогою опор під перемичку, бо є тріщини, крім того, посилимо стінку, розберемо обліцовку, не мозаїку, а ту частину, де немає її і наведемо порядок".



Монументальні зупинки були створені у 80-х – 90-х роках минулого століття. Мозаїку на них створювали дуже відомі художники. Це клопітка та дороговартісна робота, - розповіла мистецтвознавиця Зоя Навроцька.



Зі слів Михайла Антоняна, на реконструкцію зупинки з мозаїкою витратять орієнтовно 100 тисяч гривень. На відновлення двох інших зупинок піде теж майже 100 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час ремонту дороги Луцьк-Любешів на Волині хочуть знести три зупинки з монументальною мозаїкою.Про це Суспільному розповіла місцева жителькаЖінка стала на захист зупинок.Олена Лашкова написала лист в облдержадміністрацію, звідти її перенаправили до Служби автомобільних доріг. Там жінка отримала відповідь, якщо зупинка немає охоронного статусу, то її будуть однозначно зносити.Керівниця відділу інформполітики облдержадміністраціїрозповіла, що ці зупинки не є на балансі управління культури області й відсутні в переліку пам’яток архітектури місцевого значення.Олена Лашкова каже: "Це не просто зупинка-мозаїка, це роботи відомого художника Віктора Шингура, який працював на Волині не один десяток років".Відповідальний за виконання робіт на автодорозі, заступник начальника служби автомобільних доріг в областікаже, що мова йде про три зупинки. Дві з них знаходяться у селі Сокиричі, а ще одна у селі Озеро."По кожній із цих зупинок був проведений технічний огляд, дивилися, чи підлягають вони реставрації чи ні, - каже чиновник.Дві зупинки - одна із них у селі Сокиричі, інша - в Озері, на яких видніються залишки монументальної мозаїки будуть демонтовувати, бо вони є небезпечними, - каже Михайло Антонян.Місцевий мешканецьвважає, що зупинки у селі потрібно оновити. Він за те, щоб старі, аварійні - знесли."Біля нової дороги варто зробити сучасні та безпечні зупинки", - каже чоловік.Заступник начальника служби автомобільних доріг області Михайло Антонян розпові, що під час огляду ще однієї зупинки у Сокиричах, на якій найкраще збереглася мозаїка, вирішили її відреставрувати: "Павільйон посилимо за допомогою опор під перемичку, бо є тріщини, крім того, посилимо стінку, розберемо обліцовку, не мозаїку, а ту частину, де немає її і наведемо порядок".Монументальні зупинки були створені у 80-х – 90-х роках минулого століття. Мозаїку на них створювали дуже відомі художники. Це клопітка та дороговартісна робота, - розповіла мистецтвознавиця Зоя Навроцька.Зі слів Михайла Антоняна, на реконструкцію зупинки з мозаїкою витратять орієнтовно 100 тисяч гривень. На відновлення двох інших зупинок піде теж майже 100 тисяч гривень.

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