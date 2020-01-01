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На Волині хочуть знести старі зупинки з мозаїкою, деякі волиняни - проти. ФОТО, ВІДЕО

На Волині хочуть знести старі зупинки з мозаїкою, деякі волиняни - проти. ФОТО, ВІДЕО
Під час ремонту дороги Луцьк-Любешів на Волині хочуть знести три зупинки з монументальною мозаїкою.

Про це Суспільному розповіла місцева жителька Олена Лашкова. Жінка стала на захист зупинок.

Олена Лашкова написала лист в облдержадміністрацію, звідти її перенаправили до Служби автомобільних доріг. Там жінка отримала відповідь, якщо зупинка немає охоронного статусу, то її будуть однозначно зносити.
На Волині хочуть знести старі зупинки з мозаїкою, деякі волиняни - проти. ФОТО, ВІДЕО

Керівниця відділу інформполітики облдержадміністрації Карина Мариневич розповіла, що ці зупинки не є на балансі управління культури області й відсутні в переліку пам’яток архітектури місцевого значення.

Олена Лашкова каже: "Це не просто зупинка-мозаїка, це роботи відомого художника Віктора Шингура, який працював на Волині не один десяток років".

Відповідальний за виконання робіт на автодорозі, заступник начальника служби автомобільних доріг в області Михайло Антонян каже, що мова йде про три зупинки. Дві з них знаходяться у селі Сокиричі, а ще одна у селі Озеро.
На Волині хочуть знести старі зупинки з мозаїкою, деякі волиняни - проти. ФОТО, ВІДЕО

"По кожній із цих зупинок був проведений технічний огляд, дивилися, чи підлягають вони реставрації чи ні, - каже чиновник.

Дві зупинки - одна із них у селі Сокиричі, інша - в Озері, на яких видніються залишки монументальної мозаїки будуть демонтовувати, бо вони є небезпечними, - каже Михайло Антонян.

Місцевий мешканець Ігор Кравецький вважає, що зупинки у селі потрібно оновити. Він за те, щоб старі, аварійні - знесли.

"Біля нової дороги варто зробити сучасні та безпечні зупинки", - каже чоловік.

Заступник начальника служби автомобільних доріг області Михайло Антонян розпові, що під час огляду ще однієї зупинки у Сокиричах, на якій найкраще збереглася мозаїка, вирішили її відреставрувати: "Павільйон посилимо за допомогою опор під перемичку, бо є тріщини, крім того, посилимо стінку, розберемо обліцовку, не мозаїку, а ту частину, де немає її і наведемо порядок".
На Волині хочуть знести старі зупинки з мозаїкою, деякі волиняни - проти. ФОТО, ВІДЕО

Монументальні зупинки були створені у 80-х – 90-х роках минулого століття. Мозаїку на них створювали дуже відомі художники. Це клопітка та дороговартісна робота, - розповіла мистецтвознавиця Зоя Навроцька.

Зі слів Михайла Антоняна, на реконструкцію зупинки з мозаїкою витратять орієнтовно 100 тисяч гривень. На відновлення двох інших зупинок піде теж майже 100 тисяч гривень.

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Теги: Волинь, дорога
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