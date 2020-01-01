Помер відомий композитор і екскерівник волинського ВІА «Світязь»
Сьогодні, 21:18
Відійшов у вічність український музикант, композитор, заслужений діяч мистецтв України Валерій Громцев, який пов'язаний із Волинню.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє журнаілст Юхим Гусар.
Валерій Громцев з 1990 року жив у місті Хайфа, що в Ізраїлі.
Для першого запису пісні «Червона рута» Володимир Івасюк запросив оркестр ансамблю «Карпати» Валерія Громцева.
Саме Валерій Громцев запровадив у виконання Військово-Морських Сил України «Марш українських моряків», який написав на слова буковинського поета Леоніда Курявенка. Тоді зазначали, що українського флоту ще немає, а марш уже є. Цей марш вперше виконав заслужений артист України Олександр Іванов і виконується ансамблем пісні і танцю Військово-Морських Сил України і понині та постійно звучить у Києві на парадах Збройних Сил України
З 1974 по 1979 працював керівником ВІА "Світязь" у Волинській обласній філармонії.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє журнаілст Юхим Гусар.
Валерій Громцев з 1990 року жив у місті Хайфа, що в Ізраїлі.
Для першого запису пісні «Червона рута» Володимир Івасюк запросив оркестр ансамблю «Карпати» Валерія Громцева.
Саме Валерій Громцев запровадив у виконання Військово-Морських Сил України «Марш українських моряків», який написав на слова буковинського поета Леоніда Курявенка. Тоді зазначали, що українського флоту ще немає, а марш уже є. Цей марш вперше виконав заслужений артист України Олександр Іванов і виконується ансамблем пісні і танцю Військово-Морських Сил України і понині та постійно звучить у Києві на парадах Збройних Сил України
З 1974 по 1979 працював керівником ВІА "Світязь" у Волинській обласній філармонії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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