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Помер відомий композитор і екскерівник волинського ВІА «Світязь»

Помер відомий композитор і екскерівник волинського ВІА «Світязь»
Відійшов у вічність український музикант, композитор, заслужений діяч мистецтв України Валерій Громцев, який пов'язаний із Волинню.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє журнаілст Юхим Гусар.

Валерій Громцев з 1990 року жив у місті Хайфа, що в Ізраїлі.

Для першого запису пісні «Червона рута» Володимир Івасюк запросив оркестр ансамблю «Карпати» Валерія Громцева.

Саме Валерій Громцев запровадив у виконання Військово-Морських Сил України «Марш українських моряків», який написав на слова буковинського поета Леоніда Курявенка. Тоді зазначали, що українського флоту ще немає, а марш уже є. Цей марш вперше виконав заслужений артист України Олександр Іванов і виконується ансамблем пісні і танцю Військово-Морських Сил України і понині та постійно звучить у Києві на парадах Збройних Сил України

З 1974 по 1979 працював керівником ВІА "Світязь" у Волинській обласній філармонії.

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Теги: смерть, Волинь, культура, ВІА Світязь
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