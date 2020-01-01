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Показали відео волинського рекорду України на Говерлі

Показали відео волинського рекорду України на Говерлі
Момент встановлення ковельчанами рекорду України на Говерлы зняли на відео.

Про це повідомляє КовельOnlaine.

"Запрошуємо на хвилинку поринути у вир шалених емоцій разом з командою ковельських туристів та переглянути фантастичне відео від місцевої фотографині з моменту встановлення Рекорду України на г. Говерла у День Державного Прапора України напередодні Дня Незалежності України", - йдеться у повідомленні.

Ідейні засновники та співорганізатори встановлення рекорду України:
Туристичні подорожі "Шалені Карпати" та ГО "Велика ідея" м. Ковель, Волинська обл.


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Теги: Волинь, Ковель
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