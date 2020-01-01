Показали відео волинського рекорду України на Говерлі
Сьогодні, 21:57
Момент встановлення ковельчанами рекорду України на Говерлы зняли на відео.
Про це повідомляє КовельOnlaine.
"Запрошуємо на хвилинку поринути у вир шалених емоцій разом з командою ковельських туристів та переглянути фантастичне відео від місцевої фотографині з моменту встановлення Рекорду України на г. Говерла у День Державного Прапора України напередодні Дня Незалежності України", - йдеться у повідомленні.
Ідейні засновники та співорганізатори встановлення рекорду України:
Туристичні подорожі "Шалені Карпати" та ГО "Велика ідея" м. Ковель, Волинська обл.
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Про це повідомляє КовельOnlaine.
"Запрошуємо на хвилинку поринути у вир шалених емоцій разом з командою ковельських туристів та переглянути фантастичне відео від місцевої фотографині з моменту встановлення Рекорду України на г. Говерла у День Державного Прапора України напередодні Дня Незалежності України", - йдеться у повідомленні.
Ідейні засновники та співорганізатори встановлення рекорду України:
Туристичні подорожі "Шалені Карпати" та ГО "Велика ідея" м. Ковель, Волинська обл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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