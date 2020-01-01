Показали відео волинського рекорду України на Говерлі





Про це повідомляє КовельOnlaine.



"Запрошуємо на хвилинку поринути у вир шалених емоцій разом з командою ковельських туристів та переглянути фантастичне відео від місцевої фотографині з моменту встановлення Рекорду України на г. Говерла у День Державного Прапора України напередодні Дня Незалежності України", - йдеться у повідомленні.



Ідейні засновники та співорганізатори встановлення рекорду України:

Туристичні подорожі "Шалені Карпати" та ГО "Велика ідея" м. Ковель, Волинська обл.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Момент встановлення ковельчанами рекорду України на Говерлы зняли на відео.Про це повідомляє КовельOnlaine."Запрошуємо на хвилинку поринути у вир шалених емоцій разом з командою ковельських туристів та переглянути фантастичне відео від місцевої фотографині з моменту встановлення Рекорду України на г. Говерла у День Державного Прапора України напередодні Дня Незалежності України", - йдеться у повідомленні.Ідейні засновники та співорганізатори встановлення рекорду України:Туристичні подорожі "Шалені Карпати" та ГО "Велика ідея" м. Ковель, Волинська обл.

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