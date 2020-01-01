Де на Волині найвищий рівень радіації





Про це повідомляють ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».



Працівники лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів та відокремлених структурних підрозділів провели вимірювання потужності експозиційної дози на контрольних майданчиках деяких населених пунктів Волині.



Вимірювання дали такі значення:



м. Луцьк – 11,8 мкР/год



м. Горохів – 11 мкР/год



м. Камінь-Каширський – 12 мкР/год



м. Ковель – 11,4 мкР/год



смт. Любешів – 11 мкР/год



смт. Маневичі – 12 мкР/год



м.Любомль – 10 мкР/год



м.Нововолинськ – 11 мкР/год



смт. Стара-Вижівка – 11 мкР/год



Дані показники не перевищують природного фону по області.



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