У Луцьку на даху будівлі - періодичні електричні замикання. ВІДЕО
Сьогодні, 22:28
В обласному центрі Волині стаютьсе періодичні замикання на даху однієї з будівель на вулиці Конякіна.
Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на пвідомлення лучанки Наталки Шепель.
Йдеться про будівлю комплексу на Конякіна, 14, що примикає до "Салюта". На даху будівлі періодично стаються електричні замикання, від яких сипле іскрами ніби від маленького вибуху.
Як розповіла лучанка, вона живе навпроти цієї будівлі. За її словами, на даху комплексу щось горіло ще вранці, потім перестало. Після того почалися електричні замикання, схожі на маленькі "салюти".
Жінка зателефонувала до оперативно-рятувальної служби. Наразі до будівлі під'їхали фахівці у спецкостюмах і оглядають дах комплексу.
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Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на пвідомлення лучанки Наталки Шепель.
Йдеться про будівлю комплексу на Конякіна, 14, що примикає до "Салюта". На даху будівлі періодично стаються електричні замикання, від яких сипле іскрами ніби від маленького вибуху.
Як розповіла лучанка, вона живе навпроти цієї будівлі. За її словами, на даху комплексу щось горіло ще вранці, потім перестало. Після того почалися електричні замикання, схожі на маленькі "салюти".
Жінка зателефонувала до оперативно-рятувальної служби. Наразі до будівлі під'їхали фахівці у спецкостюмах і оглядають дах комплексу.
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