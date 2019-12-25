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Почався навчальний рік у головній недільній школі Волинської єпархії

Почався навчальний рік у головній недільній школі Волинської єпархії
У Луцьку розпочали навчальний рік у Центрі християнського виховання дітей і молоді.

Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

У домовому храмі Всіх святих землі Волинської ВПБА, з нагоди початку навчального року директор Центру священник Євген Маласпіна відслужив молебень.

Разом із ним за успішну освіту молилися ті, що навчають, і ті, що навчаються, батьки, всі присутні. У слові панотець наголосив: «Учити можна багато дисциплін, але основна, яку повинен знати кожен християнин, – це дисципліна життя у Христі». На завершення душпастир окропив усіх свяченою водою і подякував за спільну молитву.

Мета Центру християнського виховання дітей та молоді, який є головною недільною школою єпархії, – їх духовно-моральне й естетичне формування через вивчення Священного Писання й Передання Православ’я, історії Церкви, життя святих, будови та устрою храму, змісту богослужінь, виконання духовних і патріотичних піснеспівів, народно-обрядових пісень та участь у театралізованому відтворенні біблійних сюжетів.

Всі охочі записати дітей на навчання можуть звернутися до отця Євгена за тел. (098) 781-08-30 або до матушки Наталії – (066) 010-84-92, (096) 139-80-35.

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Теги: Волинь, Луцьк, ПЦУ
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