Почався навчальний рік у головній недільній школи Волинської єпархії
Сьогодні, 01:13
У Луцьку розпочали навчальний рік у Центрі християнського виховання дітей і молоді.
Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
У домовому храмі Всіх святих землі Волинської ВПБА, з нагоди початку навчального року директор Центру священник Євген Маласпіна відслужив молебень.
Разом із ним за успішну освіту молилися ті, що навчають, і ті, що навчаються, батьки, всі присутні. У слові панотець наголосив: «Учити можна багато дисциплін, але основна, яку повинен знати кожен християнин, – це дисципліна життя у Христі». На завершення душпастир окропив усіх свяченою водою і подякував за спільну молитву.
Мета Центру християнського виховання дітей та молоді, який є головною недільною школою єпархії, – їх духовно-моральне й естетичне формування через вивчення Священного Писання й Передання Православ’я, історії Церкви, життя святих, будови та устрою храму, змісту богослужінь, виконання духовних і патріотичних піснеспівів, народно-обрядових пісень та участь у театралізованому відтворенні біблійних сюжетів.
Всі охочі записати дітей на навчання можуть звернутися до отця Євгена за тел. (098) 781-08-30 або до матушки Наталії – (066) 010-84-92, (096) 139-80-35.
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Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
У домовому храмі Всіх святих землі Волинської ВПБА, з нагоди початку навчального року директор Центру священник Євген Маласпіна відслужив молебень.
Разом із ним за успішну освіту молилися ті, що навчають, і ті, що навчаються, батьки, всі присутні. У слові панотець наголосив: «Учити можна багато дисциплін, але основна, яку повинен знати кожен християнин, – це дисципліна життя у Христі». На завершення душпастир окропив усіх свяченою водою і подякував за спільну молитву.
Мета Центру християнського виховання дітей та молоді, який є головною недільною школою єпархії, – їх духовно-моральне й естетичне формування через вивчення Священного Писання й Передання Православ’я, історії Церкви, життя святих, будови та устрою храму, змісту богослужінь, виконання духовних і патріотичних піснеспівів, народно-обрядових пісень та участь у театралізованому відтворенні біблійних сюжетів.
Всі охочі записати дітей на навчання можуть звернутися до отця Євгена за тел. (098) 781-08-30 або до матушки Наталії – (066) 010-84-92, (096) 139-80-35.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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