На Волині визначать найкращих напівмарафонців країни для участі в чемпіонаті світу
Сьогодні, 05:18
Вже вчетверте в місті Ковель відбудеться Чемпіонат України з напівмарафону задля національного відбору найкращих спортсменів в збірну країни.
Спортивне дійство відбудеться 13 вересня. Про це йдеться у повідомленні на сайті Спортивного клубу "Ковель".
Змагання проводяться для подальшого розвитку легкої атлетики у державі і залучення населення, першочергово учнівської молоді, до регулярних занять легкою атлетикою.
Проведення національного чемпіонату, участь в якому беруть найкращі спортсмени України, дає можливість всім охочим пробігтись разом з професіоналами.
Подібний формат поєднання офіційного бігового заходу з масовим дає змогу познайомити українців зі спортивними лідерами, справжніми професіоналами, які гідно представляють Україну на міжнародній спортивній арені.
13-го вересня в Ковелі відбудеться традиційне спортивне дійство «8th Kovel Half Marathon» та ХV-ий Ковельський міжнародний пробіг з нагоди 90-ї річниці першого марафону в місті.
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Спортивне дійство відбудеться 13 вересня. Про це йдеться у повідомленні на сайті Спортивного клубу "Ковель".
Змагання проводяться для подальшого розвитку легкої атлетики у державі і залучення населення, першочергово учнівської молоді, до регулярних занять легкою атлетикою.
Проведення національного чемпіонату, участь в якому беруть найкращі спортсмени України, дає можливість всім охочим пробігтись разом з професіоналами.
Подібний формат поєднання офіційного бігового заходу з масовим дає змогу познайомити українців зі спортивними лідерами, справжніми професіоналами, які гідно представляють Україну на міжнародній спортивній арені.
13-го вересня в Ковелі відбудеться традиційне спортивне дійство «8th Kovel Half Marathon» та ХV-ий Ковельський міжнародний пробіг з нагоди 90-ї річниці першого марафону в місті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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