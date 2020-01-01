вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині визначать найкращих напівмарафонців країни для участі в чемпіонаті світу

На Волині визначать найкращих напівмарафонців країни для участі в чемпіонаті світу
Вже вчетверте в місті Ковель відбудеться Чемпіонат України з напівмарафону задля національного відбору найкращих спортсменів в збірну країни.

Спортивне дійство відбудеться 13 вересня. Про це йдеться у повідомленні на сайті Спортивного клубу "Ковель".

Змагання проводяться для подальшого розвитку легкої атлетики у державі і залучення населення, першочергово учнівської молоді, до регулярних занять легкою атлетикою.

Проведення національного чемпіонату, участь в якому беруть найкращі спортсмени України, дає можливість всім охочим пробігтись разом з професіоналами.

Подібний формат поєднання офіційного бігового заходу з масовим дає змогу познайомити українців зі спортивними лідерами, справжніми професіоналами, які гідно представляють Україну на міжнародній спортивній арені.

13-го вересня в Ковелі відбудеться традиційне спортивне дійство «8th Kovel Half Marathon» та ХV-ий Ковельський міжнародний пробіг з нагоди 90-ї річниці першого марафону в місті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, спорт, напівмарафон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали важливу умову отримання субсидій
Сьогодні, 06:28
На Волині визначать найкращих напівмарафонців країни для участі в чемпіонаті світу
Сьогодні, 05:18
В Україні вагу автомобілів контролюватимуть цілодобово
Сьогодні, 04:18
ЧАЕС використовуватиме нове сховище ядерних відходів
Сьогодні, 03:17
Де на Волині найвищий рівень радіації
Сьогодні, 02:16
Схожі новини
Волинянин гратиме за «Київ-Баскет» Волинянин гратиме за «Київ-Баскет»
05 вересень, 05:19
«Волинь» з новим тренером хоче потрапити в УПЛ* «Волинь» з новим тренером хоче потрапити в УПЛ*
01 вересень, 07:50
Дитячі команди «Волині» стали бронзовими призерами всеукраїнських турнірів Дитячі команди «Волині» стали бронзовими призерами всеукраїнських турнірів
01 вересень, 05:27
Волинянин став «бронзовим» призером чемпіонату України і претендує на участь в чемпіонаті світу. ФОТО Волинянин став «бронзовим» призером чемпіонату України і претендує на участь в чемпіонаті світу. ФОТО
31 серпень, 23:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали важливу умову отримання субсидій
Сьогодні, 06:28
 0
На Волині визначать найкращих напівмарафонців країни для участі в чемпіонаті світу
Сьогодні, 05:18
 0
В Україні вагу автомобілів контролюватимуть цілодобово
Сьогодні, 04:18
 0
ЧАЕС використовуватиме нове сховище ядерних відходів
Сьогодні, 03:17
 0
Де на Волині найвищий рівень радіації
Сьогодні, 02:16
 0
Медіа
відео
1/8