ЧАЕС використовуватиме нове сховище ядерних відходів
Сьогодні, 03:17
Держінспекція ядерного регулювання дозволила Чорнобильській АЕС ввести в експлуатацію проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).
Дозвіл на експлуатацію видала Держінспекція ядерного регулювання. Це підвищить рівень безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на пресслужбу інспекції та Мінекології.
"Початок робіт із введення в експлуатацію СВЯП-2 дозволить не тільки підвищити рівень безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива, а й активізувати роботи зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС", - заявив глава інспекції Григорій Плачков.
Плачков подякував за допомогу в реалізації проектів на майданчику ЧАЕС Європейському банку реконструкції і розвитку і країнам-донорам рахунку ядерної безпеки.
Нагадаємо, що раніше екологи забили на сполох через роботи на річці Прип'ять. Роботи з днопоглиблення річки Прип'ять приведуть до того, що радіоактивні частки підуть вниз за течією в Київське водосховище.
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Дозвіл на експлуатацію видала Держінспекція ядерного регулювання. Це підвищить рівень безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на пресслужбу інспекції та Мінекології.
"Початок робіт із введення в експлуатацію СВЯП-2 дозволить не тільки підвищити рівень безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива, а й активізувати роботи зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС", - заявив глава інспекції Григорій Плачков.
Плачков подякував за допомогу в реалізації проектів на майданчику ЧАЕС Європейському банку реконструкції і розвитку і країнам-донорам рахунку ядерної безпеки.
Нагадаємо, що раніше екологи забили на сполох через роботи на річці Прип'ять. Роботи з днопоглиблення річки Прип'ять приведуть до того, що радіоактивні частки підуть вниз за течією в Київське водосховище.
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