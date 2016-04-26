вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ЧАЕС використовуватиме нове сховище ядерних відходів

ЧАЕС використовуватиме нове сховище ядерних відходів
Держінспекція ядерного регулювання дозволила Чорнобильській АЕС ввести в експлуатацію проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).

Дозвіл на експлуатацію видала Держінспекція ядерного регулювання. Це підвищить рівень безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на пресслужбу інспекції та Мінекології.

"Початок робіт із введення в експлуатацію СВЯП-2 дозволить не тільки підвищити рівень безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива, а й активізувати роботи зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС", - заявив глава інспекції Григорій Плачков.

Плачков подякував за допомогу в реалізації проектів на майданчику ЧАЕС Європейському банку реконструкції і розвитку і країнам-донорам рахунку ядерної безпеки.

Нагадаємо, що раніше екологи забили на сполох через роботи на річці Прип'ять. Роботи з днопоглиблення річки Прип'ять приведуть до того, що радіоактивні частки підуть вниз за течією в Київське водосховище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЧАЕС, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЧАЕС використовуватиме нове сховище ядерних відходів
Сьогодні, 03:17
Де на Волині найвищий рівень радіації
Сьогодні, 02:16
Почався навчальний рік у головній недільній школи Волинської єпархії
Сьогодні, 01:13
В Україні кіберспорт офіційно визнали видом спорту
Сьогодні, 00:15
8 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
40% Чорнобильської зони будуть небезпечними для людей ще 24 тисячі років 40% Чорнобильської зони будуть небезпечними для людей ще 24 тисячі років
26 квітень, 2016, 03:59
В Україні кіберспорт офіційно визнали видом спорту В Україні кіберспорт офіційно визнали видом спорту
Сьогодні, 00:15
Експерт розповів, чи зросте ціна на гречку восени Експерт розповів, чи зросте ціна на гречку восени
07 вересень, 20:19
«Грошові» лідери та аутсайдери: позиції ОТГ Волині у всеукраїнському рейтингу. СПИСОК «Грошові» лідери та аутсайдери: позиції ОТГ Волині у всеукраїнському рейтингу. СПИСОК
02 вересень, 18:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЧАЕС використовуватиме нове сховище ядерних відходів
Сьогодні, 03:17
 0
Де на Волині найвищий рівень радіації
Сьогодні, 02:16
 0
Почався навчальний рік у головній недільній школи Волинської єпархії
Сьогодні, 01:13
 0
В Україні кіберспорт офіційно визнали видом спорту
Сьогодні, 00:15
 0
8 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8