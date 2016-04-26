ЧАЕС використовуватиме нове сховище ядерних відходів





Дозвіл на експлуатацію видала Держінспекція ядерного регулювання. Це підвищить рівень безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє



"Початок робіт із введення в експлуатацію СВЯП-2 дозволить не тільки підвищити рівень безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива, а й активізувати роботи зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС", - заявив глава інспекції Григорій Плачков.



Плачков подякував за допомогу в реалізації проектів на майданчику ЧАЕС Європейському банку реконструкції і розвитку і країнам-донорам рахунку ядерної безпеки.



Нагадаємо, що раніше екологи забили на сполох через роботи на річці Прип'ять. Роботи з днопоглиблення річки Прип'ять приведуть до того, що радіоактивні частки підуть вниз за течією в Київське водосховище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держінспекція ядерного регулювання дозволила Чорнобильській АЕС ввести в експлуатацію проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).Дозвіл на експлуатацію видала Держінспекція ядерного регулювання. Це підвищить рівень безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на пресслужбу інспекції та Мінекології."Початок робіт із введення в експлуатацію СВЯП-2 дозволить не тільки підвищити рівень безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива, а й активізувати роботи зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС", - заявив глава інспекції Григорій Плачков.Плачков подякував за допомогу в реалізації проектів на майданчику ЧАЕС Європейському банку реконструкції і розвитку і країнам-донорам рахунку ядерної безпеки.Нагадаємо, що раніше екологи забили на сполох через роботи на річці Прип'ять. Роботи з днопоглиблення річки Прип'ять приведуть до того, що радіоактивні частки підуть вниз за течією в Київське водосховище.

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