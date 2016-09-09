Як зекономити при купівлі ліжка: три найкращих способи*





Чи можна купити



Як можна недорого купити ліжко



Фактори, які допомагають зберегти сімейний бюджет:



- акційні пропозиції;

- комплекти «ліжко + матрац»;

- грамотний вибір матеріалу ліжка.



Перший спосіб вимагає сил і терпіння, але результат дає винятковий. Ви можете знайти меблі преміум і люкс-класу за бюджетною ціною. Часто під акції потрапляють яскраві авторські моделі або меблі з розширеним функціоналом. Так, в центрі меблів «Maxmebel» на розпродажі можна купити ліжка з реальною знижкою в 50%. Чудовий спосіб економії, але тут грає роль чинник везіння – чи буде серед акційних меблів модель, яка вам підійде.



Не менш цікавий спосіб з покупкою комплекту. На початку пошуків мало хто усвідомлює, що важливо купити не тільки ліжко, але й хороший матрац до нього. Зазвичай їх купують в один час. Причина цього банальна – добираючи виріб під старий матрац, ви сильно обмежуєте себе в розмірах. Та й сон на новому комплекті набагато приємніший і здоровіший.



Як правило, магазини пропонують вигідні умови на таку комплексну покупку. Економія становить до 20% на кожному елементі, що точно заслуговує на увагу. У таких комплектах зазвичай представлені найбільш ходові ліжка та матраци, які мають попит у покупців і створюють чудовий тандем для повноцінного сну.



Як обрати матеріал



Якщо серед акційних пропозицій і комплектів немає відповідного варіанту, ви все одно можете заощадити, обравши модель із конкретного матеріалу. Різноманітність вибору тут дає широкі можливості для економії.



Ви можете купити ліжка недорого з таких матеріалів:



- ДСП. Це найпопулярніший матеріал в економ-класі. Він міцний, добре тримає кріплення, але має простий вигляд. ДСП-версії частіше купують для орендованих квартир і дач.

- ЛДСП або меламінові плити. Цей матеріал використовують для виготовлення дорожчих моделей із фактурами під дерево. Він довговічніший за попередній, має розширену палітру кольорів.

- МДФ. З нього виготовляють найкращу продукцію середнього цінового сегменту. Так, для виробництва варіантів із різьбленими спинками використовують саме МДФ, який є навіть міцнішим за масив дерева.

- МДФ-ДВП. Досить поширене поєднання, яке дозволяє купити ліжко завдяки низькій вартості ДВП, але водночас у всіх критичних точках буде використовуватися надійний МДФ.



Це дієві та практичні поради, які дійсно працюють. Просто загляньте на сайт «Maxmebel» і спробуйте підібрати варіант, скориставшись рекомендаціями. Результат пошуків приємно вас здивує.





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