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Як зекономити при купівлі ліжка: три найкращих способи*

Як зекономити при купівлі ліжка: три найкращих способи*
Бажання зекономити в наш непростий час цілком зрозуміле. Облаштування квартири майже завжди вимагає значних фінансових витрат, а бюджет не безмежний. Чимало коштів потрібно витратити саме на меблі, особливо – на ліжко. Класична формула економії побудована на ретельно підібраному функціоналі й правильно обраному матеріалі. Однак тут важливо зберегти баланс ціни та якості, інакше є ризик купити неякісний виріб, який може швидко зламатися.

Чи можна купити ліжко за доступною ціною, але без втрати якості? Однозначно так! Є різні способи, як можна цього домогтися. Пропонуємо проаналізувати три перевірених способи зберегти сімейний бюджет і отримати ідеальне спальне місце.

Як можна недорого купити ліжко

Фактори, які допомагають зберегти сімейний бюджет:

- акційні пропозиції;
- комплекти «ліжко + матрац»;
- грамотний вибір матеріалу ліжка.

Перший спосіб вимагає сил і терпіння, але результат дає винятковий. Ви можете знайти меблі преміум і люкс-класу за бюджетною ціною. Часто під акції потрапляють яскраві авторські моделі або меблі з розширеним функціоналом. Так, в центрі меблів «Maxmebel» на розпродажі можна купити ліжка з реальною знижкою в 50%. Чудовий спосіб економії, але тут грає роль чинник везіння – чи буде серед акційних меблів модель, яка вам підійде.

Не менш цікавий спосіб з покупкою комплекту. На початку пошуків мало хто усвідомлює, що важливо купити не тільки ліжко, але й хороший матрац до нього. Зазвичай їх купують в один час. Причина цього банальна – добираючи виріб під старий матрац, ви сильно обмежуєте себе в розмірах. Та й сон на новому комплекті набагато приємніший і здоровіший.

Як правило, магазини пропонують вигідні умови на таку комплексну покупку. Економія становить до 20% на кожному елементі, що точно заслуговує на увагу. У таких комплектах зазвичай представлені найбільш ходові ліжка та матраци, які мають попит у покупців і створюють чудовий тандем для повноцінного сну.
Як зекономити при купівлі ліжка: три найкращих способи*

Як обрати матеріал

Якщо серед акційних пропозицій і комплектів немає відповідного варіанту, ви все одно можете заощадити, обравши модель із конкретного матеріалу. Різноманітність вибору тут дає широкі можливості для економії.

Ви можете купити ліжка недорого з таких матеріалів:

- ДСП. Це найпопулярніший матеріал в економ-класі. Він міцний, добре тримає кріплення, але має простий вигляд. ДСП-версії частіше купують для орендованих квартир і дач.
- ЛДСП або меламінові плити. Цей матеріал використовують для виготовлення дорожчих моделей із фактурами під дерево. Він довговічніший за попередній, має розширену палітру кольорів.
- МДФ. З нього виготовляють найкращу продукцію середнього цінового сегменту. Так, для виробництва варіантів із різьбленими спинками використовують саме МДФ, який є навіть міцнішим за масив дерева.
- МДФ-ДВП. Досить поширене поєднання, яке дозволяє купити ліжко завдяки низькій вартості ДВП, але водночас у всіх критичних точках буде використовуватися надійний МДФ.

Це дієві та практичні поради, які дійсно працюють. Просто загляньте на сайт «Maxmebel» і спробуйте підібрати варіант, скориставшись рекомендаціями. Результат пошуків приємно вас здивує.


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Теги: Ліжко, спальне місце, купити ліжко
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