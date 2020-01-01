У Луцьку на Ковельській зіткнулись три автівки. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Так, близько 8 години ранку біля магазину «Пакко» автомобіль

Hyundai в’їхав у Daewoo Matiz, що стояв попереду, а той, своєю чергою зіштовхнувся з легковиком Mercedes.



Рух транспорту на цій ділянці дороги – ускладнений.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю трьох авто сталася вранці 8 вересня на вулиці Ковельській в Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, близько 8 години ранку біля магазину «Пакко» автомобільHyundai в’їхав у Daewoo Matiz, що стояв попереду, а той, своєю чергою зіштовхнувся з легковиком Mercedes.Рух транспорту на цій ділянці дороги – ускладнений.Деталі – згодом.

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