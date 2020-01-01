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У Луцьку на Ковельській зіткнулись три автівки. ФОТО

У Луцьку на Ковельській зіткнулись три автівки. ФОТО
ДТП за участю трьох авто сталася вранці 8 вересня на вулиці Ковельській в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 8 години ранку біля магазину «Пакко» автомобіль
Hyundai в’їхав у Daewoo Matiz, що стояв попереду, а той, своєю чергою зіштовхнувся з легковиком Mercedes.

Рух транспорту на цій ділянці дороги – ускладнений.

Деталі – згодом.

У Луцьку на Ковельській зіткнулись три автівки. ФОТО
У Луцьку на Ковельській зіткнулись три автівки. ФОТО

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Теги: аварія, Ковельська
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