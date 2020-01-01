У Луцьку на Ковельській зіткнулись три автівки. ФОТО
Сьогодні, 09:19
ДТП за участю трьох авто сталася вранці 8 вересня на вулиці Ковельській в Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 8 години ранку біля магазину «Пакко» автомобіль
Hyundai в’їхав у Daewoo Matiz, що стояв попереду, а той, своєю чергою зіштовхнувся з легковиком Mercedes.
Рух транспорту на цій ділянці дороги – ускладнений.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 8 години ранку біля магазину «Пакко» автомобіль
Hyundai в’їхав у Daewoo Matiz, що стояв попереду, а той, своєю чергою зіштовхнувся з легковиком Mercedes.
Рух транспорту на цій ділянці дороги – ускладнений.
Деталі – згодом.
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