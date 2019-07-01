Скільки Волинь заробила під час сезону заготівлі ягід і грибів

Ягідно-грибний сезон на Волині традиційно поповнює бюджети всіх рівнів. Цьогоріч область отримала 3,6 мільйона гривень податків від збору грибів і ягід.Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Волинській області.Зокрема, до бюджету заготівельники дикорослої продукції вже сплатили понад 1,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, майже 1,5 мільйона гривень рентної сплати за спецвикористання дикорослої продукції, 350 тисяч гривень єдиного податку і 138 тисяч гривень військового збору.«Нині метеоумови сприяють урожаю грибів, що разом з чорницею залишаються стратегічно важливим комерційним товаром для області. Заготівля, переробка та експорт лісових ягід та грибів щороку дозволяє громадам отримувати додаткові надходження», – зазначає начальник Головного управління ДПС у Волинській областіБільше того, у кожному з районів, де відбувається заготівля дикорослої продукції, працюють спеціальні комісії, які здійснюють моніторинг за процесом заготівлі - від збору до зберігання, переробки та експорту.