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В ТРЦ «ПортCity» влаштують грандіозне свято осені*

В ТРЦ «ПортCity» влаштують грандіозне свято осені*
20 вересня в ТРЦ ПортCity влаштують свято осені.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

На гостей ТРЦ чекає святковий осінній Hand Made ярмарок, діти зможуть прийняти участь у безкоштовних майстер класах по виготовленню осінніх сувенірів, також усі охочі зможуть зробити фото на фоні казкової фото зони.

Впродовж дня гостей розважатиме діджей та ведучий, організатори також підготували конкурси і подарунки.

Захід відбудеться 20 вересня, початок об 11:00. ТРЦ ПортCity, Луцьк, Сухомлинського, 1.

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, свято осені
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