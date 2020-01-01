В ТРЦ «ПортCity» влаштують грандіозне свято осені*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



На гостей ТРЦ чекає святковий осінній Hand Made ярмарок, діти зможуть прийняти участь у безкоштовних майстер класах по виготовленню осінніх сувенірів, також усі охочі зможуть зробити фото на фоні казкової фото зони.



Впродовж дня гостей розважатиме діджей та ведучий, організатори також підготували конкурси і подарунки.



Захід відбудеться 20 вересня, початок об 11:00. ТРЦ ПортCity, Луцьк, Сухомлинського, 1.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 вересня в ТРЦ ПортCity влаштують свято осені.Про це повідомляє адміністрація закладу.На гостей ТРЦ чекає святковий осінній Hand Made ярмарок, діти зможуть прийняти участь у безкоштовних майстер класах по виготовленню осінніх сувенірів, також усі охочі зможуть зробити фото на фоні казкової фото зони.Впродовж дня гостей розважатиме діджей та ведучий, організатори також підготували конкурси і подарунки.Захід відбудеться 20 вересня, початок об 11:00. ТРЦ ПортCity, Луцьк, Сухомлинського, 1.

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