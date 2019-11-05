У місті на Волині вночі горів автомобіль. ФОТО





Як повідомили



Причина пожежі – коротке замикання електромережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Чорновола 8-го вересня виникло загоряння в автомобілі Audi.Як повідомили БУГу рятувальники, вони прибули на місце події о 02:18. Пожежу ліквідували о 02:21.Причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію