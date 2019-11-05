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У місті на Волині вночі горів автомобіль. ФОТО

У місті на Волині вночі горів автомобіль. ФОТО
У Володимирі-Волинському на вулиці Чорновола 8-го вересня виникло загоряння в автомобілі Audi.

Як повідомили БУГу рятувальники, вони прибули на місце події о 02:18. Пожежу ліквідували о 02:21.

Причина пожежі – коротке замикання електромережі.

У місті на Волині вночі горів автомобіль. ФОТО
У місті на Волині вночі горів автомобіль. ФОТО
У місті на Волині вночі горів автомобіль. ФОТО

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Теги: пожежа, авто, Володимир-Волинський
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