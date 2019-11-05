У місті на Волині вночі горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 09:55
У Володимирі-Волинському на вулиці Чорновола 8-го вересня виникло загоряння в автомобілі Audi.
Як повідомили БУГу рятувальники, вони прибули на місце події о 02:18. Пожежу ліквідували о 02:21.
Причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Як повідомили БУГу рятувальники, вони прибули на місце події о 02:18. Пожежу ліквідували о 02:21.
Причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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