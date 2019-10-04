Волинські учасники АТО/ООС отримали понад пів тисячі гектарів землі від початку року

Від початку року волинські учасники АТО/ООС отримали у власність 364 земельних наділів загальною площею 553,4 га.Про це повідомляє пресслужба Головного управління Держгеокадастру області.Зазначають, що найпопулярнішою категорію залишаються ділянки для ведення особистого селянського господарства. Таких надали 293 (546,6 га). Ще 56 – для ведення садівництва (5,9 га), і 15 – для індивідуального дачного будівництва (0,85 га).Упродовж восьми місяців до Головного управління Держгеокадастру в області від учасників АТО/ООС надійшло 876 звернень щодо отримання земельної ділянки. Після розгляду заяв надали 432 дозволи на розробку документації із землеустрою на площу 614,2 га: для особистого селянського господарства – 314 наказів (600,9 га), для ведення садівництва – 118 дозволів (13,2 га).