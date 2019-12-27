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Викладачку, яка на Рівненщині розстріляла свою сім’ю, взяли під варту

Викладачку, яка на Рівненщині розстріляла свою сім’ю, взяли під варту
Рівненський районний суд на 60 діб взяв під варту викладачку Ірину Ігнатюк, яка вночі вбила чоловіка та намагалася застрелити доньку.

Хоч судове засідання про міру запобіжного заходу було заплановано на 16 годину, проте слухати справу по суті розпочали лише близько 18 години 7 вересня, - пише Рівне вечірнє.

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Викладачку, яка на Рівненщині розстріляла свою сім’ю, взяли під варту

Сторона обвинувачення наполягала на тому, що справа резонансна, тому слухання потрібно проводити у відкритому режимі.

Прокурор та адвокат центру надання правової допомоги Оксана Теперик зійшлися на думці про те, що судова зала мала, тому потрібно обмежити кількість преси. Адже на дворі пандемія коронавірусу.

Однак суддя Гнатущенко після годинної паузи постановила, що обрання запобіжного заходу розглядатимуть без журналістів. Пояснення – у підсудної є неповнолітня 13-річна донька, а розголошення даних може завдати рідним болю.

Через це пресу не пустили, дозволивши бути присутніми лише на фінальній ухвалі.
Викладачку, яка на Рівненщині розстріляла свою сім’ю, взяли під варту
Викладачку, яка на Рівненщині розстріляла свою сім’ю, взяли під варту

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Теги: вбивство, Рівненщина, викладачка, суд
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