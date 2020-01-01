У Луцьку на Лесі Українки знесуть «жахливу» зону відпочинку
Сьогодні, 11:20
У Луцьку на вулиці Лесі Українки, 19а демонтують зону для відпочинку, що знаходиться у незадовільному стані.
Про це йшлося у вівторок, 8 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, знести «парасольки» просили ще у липні. «Пішохідна вулиця, а стан того місця просто жахливий», - відзначив тоді депутат Павло Данильчук.
До департаменту муніципальної варти та міської ради неодноразово надходили звернення громадян щодо законності розміщення об’єкту та скарги на осіб, які постійно збираються там та вживають алкогольні напої, порушують режим тиші та смітять.
Літній майданчик розміщений на земельній ділянці, яка перебуває у комунальній власності Луцької міської територіальної громади.
Згідно з реєстром речових прав на нерухоме майно, право власності на цей об’єкт відсутнє. Тому у місті вирішили демонтувати зону відпочинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 8 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, знести «парасольки» просили ще у липні. «Пішохідна вулиця, а стан того місця просто жахливий», - відзначив тоді депутат Павло Данильчук.
До департаменту муніципальної варти та міської ради неодноразово надходили звернення громадян щодо законності розміщення об’єкту та скарги на осіб, які постійно збираються там та вживають алкогольні напої, порушують режим тиші та смітять.
Літній майданчик розміщений на земельній ділянці, яка перебуває у комунальній власності Луцької міської територіальної громади.
Згідно з реєстром речових прав на нерухоме майно, право власності на цей об’єкт відсутнє. Тому у місті вирішили демонтувати зону відпочинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на Лесі Українки знесуть «жахливу» зону відпочинку
Сьогодні, 11:20
Як зекономити при купівлі ліжка: три найкращих способи*
Сьогодні, 11:05
Троє успішних спортсменів отримали квартири у Луцьку
Сьогодні, 11:00
У Луцьку через смертельну аварію на Дубнівській забрали зупинки
Сьогодні, 10:53