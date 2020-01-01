Вирвав гроші з рук і втік: у Ковелі поліція затримала зухвалого грабіжника





Правопорушнику загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває, –



Співробітники сектору реагування патрульної поліції за «гарячими слідами» встановили особу зловмисника. Ним виявився 37-річний ковельчанин. Частину викрадених грошей вилучили.



За фактом грабежу відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт, арешту на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора ввечері, 7 вересня, в одному із магазинів у Ковелі незнайомець вирвав із рук 48-річного місцевого жителя 1 тис. 500 грн. та втік. Чоловік звернувся за допомогою до поліції.Правопорушнику загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Співробітники сектору реагування патрульної поліції за «гарячими слідами» встановили особу зловмисника. Ним виявився 37-річний ковельчанин. Частину викрадених грошей вилучили.За фактом грабежу відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт, арешту на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію