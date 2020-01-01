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Вирвав гроші з рук і втік: у Ковелі поліція затримала зухвалого грабіжника

Вирвав гроші з рук і втік: у Ковелі поліція затримала зухвалого грабіжника
Учора ввечері, 7 вересня, в одному із магазинів у Ковелі незнайомець вирвав із рук 48-річного місцевого жителя 1 тис. 500 грн. та втік. Чоловік звернувся за допомогою до поліції.

Правопорушнику загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Співробітники сектору реагування патрульної поліції за «гарячими слідами» встановили особу зловмисника. Ним виявився 37-річний ковельчанин. Частину викрадених грошей вилучили.

За фактом грабежу відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт, арешту на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років. Триває слідство.

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Теги: поліція, Ковель, грабіжник
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