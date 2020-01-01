Луцькі активісти – проти будівництва нового торгового центру

У Луцьку затвердили коригування проєкту детального плану території житлового кварталу в межах вулиць Львівської, Городецької, Олени Кульчицької та Вільямса. Із таким рішенням була не згодна громадська організація, що опікується питаннями будівництва.Про це йшлося у вівторок, 8 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Голова ГО «АБПЦ Основа»розповів, щодо питання коригування проєкту детального плану зверталися у мерію 11 та 26 серпня, однак відповіді так і не отримали, тож подали скаргу, аби це питання сьогодні члени виконкому не розглядали.«Архітектурна містобудівна рада розглядала це питання і дала негативний висновок. На сьогодні ми маємо два детальні плани території і пропонується ще один. Чому ми проти цього коригування? Не врахували рішення містобудівної ради, чим порушили законодавство. ГО «АБПЦ Основа» детально доведено незаконність рішень про дозвіл та погодження коригування. Це не відповідає ні генплану, ні плану зонування території», - сказав він.За словами Тараса Шнита, депутатів не ознайомили із суттю коригування: вона нібито полягала в заміні однієї секції житлового будинку на торгово-офісний центр, але проєктом передбачено замість семи 5-ти поверхових секцій 10-ти поверхові, що значно розширить забудову. Громадська організація вважає, що у місті не вирішили транспортні питання, питання забезпечення комплексності забудови, соціального забезпечення у мікрорайоні; що проєктом порушують права власників індивідуальних житлових будинків, адже передбачають їх знесення.«У людей ніхто не питав, бо причиною розробки і коригування ПДП було звернення фізичної особи, яка хоче побудувати там торговий центр. Думку інших власників земельних ділянок не запитали, вони категорично проти і подали відповідне звернення», - відзначив Тараса Шнит і попросив не розглядати питання дистанційно, а лише за участю громадськості.Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз зазначив, що усі тези – думка громадської організації, у виступі було багато неточностей.«Ніхто не може будувати поверх приватної власності. Це закон. Один із нових власників цієї ділянки хоче розвивати підприємницьку діяльність шляхом будівництва торгового центру. Щоб мати таку можливість, треба було розробити містобудівну документацію. Для цього детальний план і розробляли. Він пройшов позитивну оцінку на сесії, отримав позитивний екологічний висновок. Так, містобудівна рада не підтримала цей проєкт, але це приватна думка членів ради», - сказав Туз.У підсумку, коригування проєкту детального плану території житлового кварталу в межах вулиць Львівської, Городецької, Олени Кульчицької та Вільямса таки затвердили.