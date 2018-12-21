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У Луцьку в районі вулиць Дубнівської та Глушець сталася ДТП. ФОТО

У Луцьку в районі вулиць Дубнівської та Глушець сталася ДТП. ФОТО
У Луцьку в районі вулиць Глушець та Дубнівської сталася дорожньо-транспортна пригода.

Аварія сталася зранку 8 вересня, пише ІА "Конкурент".

Від удару легкових загубив номерний знак, отримав механічні ушкодження. На місці автопригоди працювала поліція, обставини ДТП встановлюють. Рух на ділянці був ускладнений.

У Луцьку в районі вулиць Дубнівської та Глушець сталася ДТП. ФОТО
У Луцьку в районі вулиць Дубнівської та Глушець сталася ДТП. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, Дубнівська
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