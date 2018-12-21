У Луцьку в районі вулиць Дубнівської та Глушець сталася ДТП. ФОТО





Аварія сталася зранку 8 вересня,



Від удару легкових загубив номерний знак, отримав механічні ушкодження. На місці автопригоди працювала поліція, обставини ДТП встановлюють. Рух на ділянці був ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в районі вулиць Глушець та Дубнівської сталася дорожньо-транспортна пригода.Аварія сталася зранку 8 вересня, пише ІА "Конкурент".Від удару легкових загубив номерний знак, отримав механічні ушкодження. На місці автопригоди працювала поліція, обставини ДТП встановлюють. Рух на ділянці був ускладнений.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію