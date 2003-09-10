Її тато загинув в Іловайському котлі: волонтери готують подарунки для доньки волинського Героя

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.10 вересня святкуватиме сімнадцятиліття. Вона є донькою старшого прапорщика, бійця 51-ої окремої механізованої бригади, який зник безвісти під час виходу з Іловайського котла поблизу с. Новокатеринівка, що на Донеччині, і лише через дев’ять місяців чекання зміг повернутися до рідного Володимир-Волинська для гідного поховання.Зараз Аліна навчається в 11-ому класі Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського. Вчиться тільки на відмінно та наполегливо готується до ЗНО. Вчителі гімназії говорять, що вона «розумна, активна, вихована, співчутлива, завжди прийде на допомогу. А ще – неймовірна ведуча всіх заходів.Аліна 5 років відвідувала бальні танці і займалась хіп-хопом, а згодом кардинально переключилась, почавши відвідувати гурток з боксу. Це сталось саме в той період, коли Алінина родини хапалась за будь-яку соломинку, сподіваючись, що тато все ще живий, проте згодом отримали найстрашнішу на світі звістку про його загибель. У той день, коли тіло Героя везли до рідного міста, Аліна брала участь в обласних змаганнях з боксу.“Сильні та болісні емоції, які вирували у моїй душі, вирвались на волю та додали міцності моїм ударам. Я здобула перше місце. Свою перемогу я присвятила татові. І після того, як мене оголосили чемпіонкою, я просто втекла з рингу, бо сльози застилали очі…” – розповідає Аліна.Дівчина часто бере участь у різноманітних конкурсах. Неодноразово займала призові місця з малювання. Аліна займала призове місце в обласному конкурсі читців поезії Тараса Шевченка та ставала лауреаткою міжнародного конкурсу для юнацтва «KobzarWave» (Чикаго, США), де відзначали найкращих декламаторів світу в номінації на краще читання поезії Кобзаря.Та попри таку різнобічність інтересів та захоплень, найбільшою пристрастю нашої іменинниці є вокал. Займається вона у зразковій студії вокального співу “Лодомир” вже одинадцятий рік. Аліна говорить: "Вокал – це не просто моє хобі, це вже частина мого життя. Завдяки співам я навчилась отримувати задоволення від кожного виступу, а не переживати, чи зможу я перемогти. Також, завдяки вокалу я вмію відкривати справжню себе під час пісні, переживаючи в той час справжні емоції". У більшості конкурсів дівчина не може брати участь, так як вони є платними або ж конкурси проходять у містах, віддалених від їхнього, але вона завжди може розраховувати на підтримку мами і сестри у всіх своїх захопленнях.Вона постійно бере участь у пісенних конкурсах. Два роки Аліні пощастило побувати на інтенсивах від Олександра Пономарьова. Брала уроки вокалу у волинської співачки та композиторки Тетяни Ціхоцької та вже виступала з нею на різних заходах. Зокрема дебютувала на найбільшій сцені Волині під час благодійного концерту «Коляда з Тетяною Ціхоцькою», допомігши волонтерам збирати кошти на потреби усіх таких самих як Аліна дітей Небесного Легіону.А цьогоріч при сприянні волонтерів мала можливість заспівати хіти вітчизняних гуртів у присутності самих фронтменів. Мова йде про Сергія Танчинця з гурту "Без обмежень", та Тараса Тополю зі ще одного знакового гурту "Антитіла".Але найбільш незабутнім для неї став виступ на Рівненському полігоні, де дівчина зустріла там таткових друзів та побратимів, які були разом з ним на Сході. Дитина побачила, в яких умовах жив колись її батько, скуштувала смачний козацький куліш. А коли заспівала пісню, яку присвятила татові, то всі чоловіки, що дивились концерт, встали. Емоції тоді зашкалювали і в бойових друзів, і в дитини.Аліна розповідає, що має безліч прикладів для наслідування. Та безумовним авторитетом для Аліни є її татко, який не побоявся піти на війну, щоб всі люди жили у мирі.Із вдячністю Аліна згадує за волонтерів та добродіїв, що допомагають їхній сім’ї і не полишають у складні періоди, а також підтримують морально і духовно, передають свій досвід та запрошують на реабілітації чи у мандри.Та найтепліше дівчина відгукується про свою маму, найріднішу людину у світі, котрій вдячна за підтримку, розуміння, дружбу та за приклад для наслідування у складних життєвих ситуаціях. А ще вона пишається, що мама разом з подругою відкрила студію вишивки під незмінною назвою «Вишиванки Княжого Граду», та з радістю допомагає їй по студії.Зробити сюрприз до дня народження Аліни може кожен, привітавши її на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/21/smirnovserg.htmСмірнова Аліна – 17 років (10.09.2003)м. Володимир-Волинський. Зріст: 160; одяг 42(S), взуття: 37.5168-7427-1577-1782 (Смірнова Ірина Василівна, ПриватБанк).