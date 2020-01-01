Де на Волині не буде світла 9 вересня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»09:00 – 17:00. м. Вол.-Вол., вул.: О.Пчілки, Кн. Олега, Запольської, Полуботка, с. Заріччя, вул.: Героїв Майдану, Шевченка, с. Бегета, вул.: Першотравнева, Нова.09:00 – 17:00. ФГ «Кравця Г.Б.», Тракторна бригада, с. Лобачівка, Берестечківське СТ кафе Зупинка, Школа, СВК «Журавники», бригада с. В. Дружкопільська, Жабченська сільська рада, Башня с. Жабче, вул. Берегова.10:00 – 17:00. с. Кропивщина – магазин ФОП Романюк, СКЗ ПАТ «Волиньгаз», с.Гряди – ферма, с. Низкиничі - школа, медпункт, ФОП, Ковтун, с. Гряди - цех зв'язку, магазин, ПАТ «Рожище сирзавод», с. Хренів – водобашня, медпункт, магазин, ФОП Романюк, с. Низкиничі, с. Гряди, с. Тишковичі провулок №6, ФОП Адамович, смт. Іваничі вул. Банкова, вул. Молодіжна, вул. І.Я.Франка та прилеглі, с. Поромів вул. Сонячна, вул. Центральна і прилеглі.09:00 – 17:00. М. К-Каширський, вул. Неродів, Магазин, С. Малі Голоби.09:00 – 17:00. ТзОВ «Царство Нептуна» - виробниче приміщення, Рак Галина Іванівна - виробниче приміщення, с. Кульчин, вул. Космонавтів, 23-49 (непарні), вул. 5-го Лютого, 1-20, вул. Володимира Зарадюка (Кірова), 10-34, вул. Космонавтів, 24-56(парні), вул. Садова,буд. 1-40, Свято-Покровська громада УПЦ – церква, с. Мительно, вул. Суворова, буд.1, 3-8, 10, 1, вул. Шкільна, вул. Підлісна, вул. Наливайка, буд. 2, 4, 8, 10, вул. Наливайка, буд.1-10, 12, Ківерцівське МСТ – магазин, ФОП Верхогляд М.П. – магазин, м. Ківерці вул. Залізниця, буд. 2, 4, 6, вул. Куліша, вул. Захисників України, вул. Глінки.10:00 – 14:00. ПП « Вікноцентр» – табір, ФОП Морозова Лариса Дмитрівна – магазин, ФОП Демчук Андрій Васильович - магазинКіверцівське ОПГХ – кафе, КЗ «Ківерцівський РЦ ПМСД» – медпункт, Сільська рада с. Озеро – контора, клуб, Свято-Покровська громада УПЦ – церква, ФОП Лук’янов Віталій Олександрович – магазин, СГВК «Озеро» - млин, тракторна бригада, ПрАТ «МТС Україна» – база, ПрАТ «Київстар» – база, ФОП Люшук Наталія Сергіївна – магазин, ФОП Демчук Андрій Васильович - магазин, ФОП Забожчук Олена Анзорівна – магазин, ПАТ «Укртелеком» – АТС, СГВК «Озеро» - ферма, Дедюх Віктор Віталійович – зерносклад, ФОП Степанюк Василь Васильович – деревообробний цех, ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна – магазин, Ківерцівське сільське споживче товариство – магазин, ФОП Герасимюк Л.І. – торг.кіоск, КЗ «Ківерцівський РЦ ПМСД» – медпункт, ВОБФ «Філіппус-Луцьк» – табір, ТзОВ «Екоплюс» - цех по вигот. Пилетів, Відділ освіти Ківерцівської РДА – школа, дит. садок с. Озеро, ПП «Лімерік» - деревообробний цех, Тренінговий центр ГУНП у вол. області - училище поліції, ПП «Волиньмайстер» – виробниче приміщення, ПП Захарчук - виробниче приміщення (Бруківка), Укр-Телеком - Інтернет обладнання, с. Озеро, вул. Лесі Українки, вул. Набережна, вул. Затишна, буд. 5-15, 17-27, вул. Дачна, вул. Гвардійська, вул. Шевченка, вул. М. Олексюка, вул. Мирна (Колгоспна), Шевченка (частково), с. Гайове, вул. Незалежності, буд. 57, 59-72, 76-81, 83,85-90, 92-95, 97, 99-105, вул. Пархоменка, вул. Д.Галицького, вул. Киричука.09:00 – 17:00. Ковельське МТМО, Ковельське Райво, СВК «Надія», Голобське споживче товариство, С/Р Майдан, Вол. дирекція УДППЗ, с. Майдан, «Мясокомбінат №97», Дочірнє підприємство «Укравтогаз» національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», ПАТ «Ковельські ковбаси», ТзОВ "Компанія "Гелікон", МП « ПМК», ТзОВ "В.О.В. Євроцентр", ТзОВ "АТП 10706", ТзОВ "Негабарит", ТзОВ "ВКФ Будсервіс", ТзОВ "Термінал", ТзОВ"Олекса", ТзОВ "Автор", ПП "Студія-7", Ковельське РЖКП №2, ПП "Приватбуд", Гаражний кооператив"Промінь", Приватна виробничо-торгівельна фірма "Фітоцентр", ОСББ "Перемога", ФОП Іващик Т.А, ФОП Ярощук Н.ВФОП Мандзюк П.М, ФОП Дідицька М.Я, ФОП Кондратюк Г.А, АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", ФОП Дем"янчук В.І, ФОП Соловей С.П, ФОП Назарук Н.М, ТзОВ"Любисток", ПТМ "Ковельтепло", ЖБК "Будівельник", ФОП Романюк Т.П, ОСББ"Ювілейний", ТзОВ "лайфселл", ОСББ "Промінь-Ковель", Державне виробничо-торгове підприємство, "Волиньфармпостач", Ковельське УВКГ, КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ, ПАТ "Концерн Галнафтогаз", ТзОВ "КОМПАНІЯ КОНКУРЕНТ", Релігійна громада Священномученика Фадея, ФОП Ягодинець Г.М, ТзОВ "Київбудтрейд", ТзОВ "Скорпіон-Буд", ТзОВ К.П. «Верес», ФОП Кмець Д.О, ФОП Лішук Ю.Г, Ковельське МТМО, ФОП Геч Т.В, ФОП Домарецький В.Л, ТзОВ "Виробничо – комерційна фірма "Ковель", ДП"Волинський, експертно-технічний центр Держпраці", ТзОВ «Інтерекопаливо», ТзОВ "СКІФ", ФОП Стасюк В.І, ФОП Батюк Т.І, ЖБК"Шевченка", ОСББ "Володимирська 95"ККП "Добробут", ТзОВ "ВДТ-К", ТзОВ ЕПІЦЕНТР К" м. Ковель вул. Володимирська, вул. Варшавська, 40 років Перемоги, смт. Люблинець, с. Зелена, ФОП Радзивилюк М.П., ФОП Корсак С.С., Ковельське РЖКП №2, ПП "Вторметсервіс", ФО Міхаць В.Я., ФОП Петрович П.В., м. Ковель, вул. Брестська, вул. Річкова, вул. Зерова, вул. Ватутіна, вул. Театральна, вул. Ветеранів.09:00 – 17:00. Бібліотека, Клуб, магазин Наша Марка, ФОП Жданюк, с. Привітне частково вул.1 Травня, вул. Центральна.09:30 – 17:00. Липинська сільська рада (Дитсадок), с. Липини вул. Шкільна, Нова, Першого Травня, Молодіжна, Садова, 48-80, ОкружнаФГ «АВС», ФОП Рижук І.А, ФОП Троцюк В.В., с. Ратнів (школа, ФАП, дитсад, Церква), с. Оздів (ФАП, клуб).с. Ратнів вул. Миру, Прогінна, Шевченка 1-7, Шкільна, Виробнича, Зарічна, Коршівська, Набережна; с. Оздів.08:00 – 17:00. С. рада Церква Магазин, Частково с. Полапи, ФОП Рибіцький Микола Володимирович, ПрАТ «Вол. обласне підпр. автобусних станцій», Тов з обмеженою відповідальністю "П’ятиднІ", УДППЗ «УКРПОШТА», Державне під-во "Любомльське лісове господарство", м. Любомль вул. Вокзальна Поштова, ФОП Жолоб Анатолій Вікторович, ФОП Шевчик Лідія Василівна, ФОП Бродоса А.В., м. Любомль вул. Володимирська Масляна 1Травня, С. рада, с.Світязь вул. Линівська.09:00 – 17:00. м. Нововолинськ церква ХВС вул. Липинського, м-н Автодім, церква св. Михайла, м-н Пясецький, м. Нововолинськ: вул. Репіна, Кропивницького, Галицького, 1-е Грудня, Луцька 1е,1ж, Липинського, Нахімова, Лопатіна, ш. Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Орлика, Філатова, Коцюбинського, Рилєєва, Дорожня, Промислова, Енергетична, Будівельна.09:00 – 17:00. с. Переспа (повністю), с. Тихотин (повністю), с. Бортяхівка (повністю), с. Бортяхівка (повністю), с. Уляники с. Городині, с. Романів (повністю) с. Уляники с. Городині, с. Романів (повністю), м. 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