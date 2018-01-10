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На відомому світовому аукціоні з’явились світлини, зроблені у Луцьку в часи Другої світової війни

На відомому світовому аукціоні з’явились світлини, зроблені у Луцьку в часи Другої світової війни
У 2000-их роках в інтернет-магазинах стали з'являтися фотоальбоми солдат Вермахту періоду Другої світової війни. Більшість німецьких фото складно атрибутувати, якщо немає підпису. Їх намагаються розгадати спільними зусиллями місцеві краєзнавці та історики.

На відомому світовому аукціоні e-bay декілька днів тому, з’явились нові світлини, зроблені в Луцьку в часи Другої світової війни. Фото датуються 1941 роком, - пише Район.Історія.

На першому фото можна впізнати сучасну вулицю Винниченка, інші фото показують побут солдатів Верхмахту та їх озброєння, проте їх важко ідентифікувати в плані місцезнаходження в Луцьку.

Такі фото можуть бути цікавим джерелом для всіх, хто вивчає історію Луцька в роки Другої світової війни. З якості світлин видно, що це любительська чорно-біла фотографія. Автор невідомий.
Цепелін у небі
Цепелін у небі
Німці на Винниченка
Німці на Винниченка
Групове фото окупантів
Групове фото окупантів
Побут солдатів Вермахту
Побут солдатів Вермахту
Встановлення зенітної гармати
Встановлення зенітної гармати
Німецька гармата на позиції
Німецька гармата на позиції
Зенітка готова збивати повітряні цілі
Зенітка готова збивати повітряні цілі


Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО


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Теги: історія, Луцьк, фото
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