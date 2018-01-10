На відомому світовому аукціоні з’явились світлини, зроблені у Луцьку в часи Другої світової війни





На відомому світовому аукціоні e-bay декілька днів тому, з’явились нові світлини, зроблені в Луцьку в часи Другої світової війни. Фото датуються 1941 роком, - пише



На першому фото можна впізнати сучасну вулицю Винниченка, інші фото показують побут солдатів Верхмахту та їх озброєння, проте їх важко ідентифікувати в плані місцезнаходження в Луцьку.



Такі фото можуть бути цікавим джерелом для всіх, хто вивчає історію Луцька в роки Другої світової війни. З якості світлин видно, що це любительська чорно-біла фотографія. Автор невідомий.

Цепелін у небі Німці на Винниченка Групове фото окупантів Побут солдатів Вермахту Встановлення зенітної гармати Німецька гармата на позиції Зенітка готова збивати повітряні цілі



Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2000-их роках в інтернет-магазинах стали з'являтися фотоальбоми солдат Вермахту періоду Другої світової війни. Більшість німецьких фото складно атрибутувати, якщо немає підпису. Їх намагаються розгадати спільними зусиллями місцеві краєзнавці та історики.На відомому світовому аукціоні e-bay декілька днів тому, з’явились нові світлини, зроблені в Луцьку в часи Другої світової війни. Фото датуються 1941 роком, - пише Район.Історія На першому фото можна впізнати сучасну вулицю Винниченка, інші фото показують побут солдатів Верхмахту та їх озброєння, проте їх важко ідентифікувати в плані місцезнаходження в Луцьку.Такі фото можуть бути цікавим джерелом для всіх, хто вивчає історію Луцька в роки Другої світової війни. З якості світлин видно, що це любительська чорно-біла фотографія. Автор невідомий.

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