На відомому світовому аукціоні з’явились світлини, зроблені у Луцьку в часи Другої світової війни
Сьогодні, 13:12
У 2000-их роках в інтернет-магазинах стали з'являтися фотоальбоми солдат Вермахту періоду Другої світової війни. Більшість німецьких фото складно атрибутувати, якщо немає підпису. Їх намагаються розгадати спільними зусиллями місцеві краєзнавці та історики.
На відомому світовому аукціоні e-bay декілька днів тому, з’явились нові світлини, зроблені в Луцьку в часи Другої світової війни. Фото датуються 1941 роком, - пише Район.Історія.
На першому фото можна впізнати сучасну вулицю Винниченка, інші фото показують побут солдатів Верхмахту та їх озброєння, проте їх важко ідентифікувати в плані місцезнаходження в Луцьку.
Такі фото можуть бути цікавим джерелом для всіх, хто вивчає історію Луцька в роки Другої світової війни. З якості світлин видно, що це любительська чорно-біла фотографія. Автор невідомий.
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
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На відомому світовому аукціоні e-bay декілька днів тому, з’явились нові світлини, зроблені в Луцьку в часи Другої світової війни. Фото датуються 1941 роком, - пише Район.Історія.
На першому фото можна впізнати сучасну вулицю Винниченка, інші фото показують побут солдатів Верхмахту та їх озброєння, проте їх важко ідентифікувати в плані місцезнаходження в Луцьку.
Такі фото можуть бути цікавим джерелом для всіх, хто вивчає історію Луцька в роки Другої світової війни. З якості світлин видно, що це любительська чорно-біла фотографія. Автор невідомий.
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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