У потязі, що прямував до Польщі, луцькі прикордонники знайшли контрабандні цигарки. ФОТО





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Під час огляду одного із 45 напіввагонів з вантажем руди, правоохоронці виявили характерні ознаки порушення цілісності насипу.



Згодом, застосувавши технологічний інструмент, в нижніх шарах насипу прикордонники «намацали» три металевих короба, в яких і містилися тютюнові вироби. Загальна кількість виявлених сигарет марки "COMPLIMENT" (з акцизною маркою "for duty free only") склала 1370 пачок.



Тютюнові вироби вартістю близько 40 000 гривень будуть передані співробітникам Волинської митниці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчетверте за останні десять днів прикордонникам Луцького загону вдалося запобігти контрабанді сигарет до ЄС. Цього разу вони виявили сигарети у потязі, що слідував з України до Польщі.Про це йдеться на сторінці "Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон" у Facebook.Під час огляду одного із 45 напіввагонів з вантажем руди, правоохоронці виявили характерні ознаки порушення цілісності насипу.Згодом, застосувавши технологічний інструмент, в нижніх шарах насипу прикордонники «намацали» три металевих короба, в яких і містилися тютюнові вироби. Загальна кількість виявлених сигарет марки "COMPLIMENT" (з акцизною маркою "for duty free only") склала 1370 пачок.Тютюнові вироби вартістю близько 40 000 гривень будуть передані співробітникам Волинської митниці.

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