вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Бабине літо»: в Україну повертається тепла погода

«Бабине літо»: в Україну повертається тепла погода
На усій території Україні 9-го вересня буде суха сонячна погода.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, температура повітря буде +20+25 градусів, на Півдні та місцями у центральній частині +25+29 градусів. Проте вночі температура повітря буде зночно знижуватись.

"Якщо ви ще й досі не знаєте, що таке "бабине літо" і як воно ідеально виглядає, дочекайтеся завтрашнього дня і побачите", - зауважує у дописі синоптик.

У Києві в середу, 9 вересня, буде сонячно із температурою повітря +23, +24 градуси. У четвер потепліє до +26, +27 градусів, у п'ятницю знову похолодає, а вихідними в столиці буде сонячно і комфортно тепло, +23+25 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бабине, літо, погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Нам по дорозі»: історії п’ятьох волинян, яких об’єднало прагнення щасливого майбутнього
Сьогодні, 14:28
Скільки заробляють луцькі комунальники
Сьогодні, 14:15
«Бабине літо»: в Україну повертається тепла погода
Сьогодні, 13:59
У потязі, що прямував до Польщі, луцькі прикордонники знайшли контрабандні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 13:49
У Луцьку в районі вулиць Дубнівської та Глушець сталася ДТП. ФОТО
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
Якою буде погода у Луцьку в неділю, 30 серпня Якою буде погода у Луцьку в неділю, 30 серпня
29 серпень, 18:30
Літо в Україні буде спекотним і посушливим: прогноз від народного синоптика Літо в Україні буде спекотним і посушливим: прогноз від народного синоптика
08 червень, 15:38
В Україну йде похолодання: прогноз синоптика В Україну йде похолодання: прогноз синоптика
29 липень, 2019, 00:19
Синоптик розповіла, коли в Україні припиниться спека Синоптик розповіла, коли в Україні припиниться спека
17 червень, 2019, 15:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Нам по дорозі»: історії п’ятьох волинян, яких об’єднало прагнення щасливого майбутнього
Сьогодні, 14:28
 0
Скільки заробляють луцькі комунальники
Сьогодні, 14:15
 0
«Бабине літо»: в Україну повертається тепла погода
Сьогодні, 13:59
 0
У потязі, що прямував до Польщі, луцькі прикордонники знайшли контрабандні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 13:49
 0
У Луцьку в районі вулиць Дубнівської та Глушець сталася ДТП. ФОТО
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8