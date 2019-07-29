«Бабине літо»: в Україну повертається тепла погода

На усій території Україні 9-го вересня буде суха сонячна погода.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптикЗа її словами, температура повітря буде +20+25 градусів, на Півдні та місцями у центральній частині +25+29 градусів. Проте вночі температура повітря буде зночно знижуватись."Якщо ви ще й досі не знаєте, що таке "бабине літо" і як воно ідеально виглядає, дочекайтеся завтрашнього дня і побачите", - зауважує у дописі синоптик.У Києві в середу, 9 вересня, буде сонячно із температурою повітря +23, +24 градуси. У четвер потепліє до +26, +27 градусів, у п'ятницю знову похолодає, а вихідними в столиці буде сонячно і комфортно тепло, +23+25 градусів.