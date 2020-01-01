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Хотів допомогти уникнути «криміналу»: волинянина покарали за неправдиві свідчення

Хотів допомогти уникнути «криміналу»: волинянина покарали за неправдиві свідчення
Прокурори Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про надання громадянином неправдивих свідчень про обставини злочину, свідком якого він став.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

У травні 2019 року, під час судового розгляду кримінального провадження про обвинувачення іншого громадянина у збуті підроблених грошей чоловік, попереджений судом про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, вирішив допомогти обвинуваченому уникнути кримінальної відповідальності.

Всупереч встановленим обставинам справи та своїм попереднім свідченням він сказав, що не виявляв спроби збуту йому зловмисником підробленої іноземної валюти.

Шацький районний суд визнав волинянина винним у наданні суду завідомо неправдивих показань, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України), та призначив йому покарання у виді трьох років обмеження волі.


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Теги: прокуратура, Волинь, кримінал, свідчення
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