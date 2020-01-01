Автофіксація порушень ПДР в Україні: поліція не може штрафувати власників «євроблях»





Про це на прес-конференції заявили заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, - пише



За словами Геращенка, якщо авто на іноземній реєстрації їхатиме з України, то інформацію про несплачені водієм такого авто штрафи передаватимуть прикордонникам. Своєю чергою прикордонники попереджатимуть водія, що, в разі несплати штрафів, його можуть не впустити назад, в Україну.



Однак він додав, що ця система обміну інформацією між поліцією і прикордонниками ще розробляється.



Разом з тим, говорячи про відповідальність водіїв на “євробляхах”, які є громадянами України і не збираються виїздити за кордон, Геращенко нагадав, що в Україні надані податкові пільги для власників авто на іноземній реєстрації, щоб вони розмитнили свої автомобілі і зареєстрували на українських номерах.



За словами заступника міністра, більшість водіїв вже зробили це. На уточнювальне запитання, як все ж таки за перевищення швидкості притягуватимуть до відповідальності власників “євроблях”, якщо вони не перетинають кордон, Геращенко сказав: “Є штрафи за неперереєстровані авто. Це досить значні суми. І ми будемо притягувати до відповідальності таких водії за нереєстрацію авто”.



Система відеофіксації порушень ПДР: як вона працює



З 1 червня запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.



Камери встановлені в Києві і на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Порушення є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год. Правоохоронці стверджують, що аварійність на ділянках, де встановлені камери, суттєво знизилася.



Зокрема, кількість фактів перевищення швидкості в місцях встановлення камер за 100 днів знизилась ушестеро. Цього року буде закуплено ще 220 камер автофіксації перевищення швидкості, які встановлять на дорогах державного значення. Впродовж 2021-2013 року планують закупити і встановити по всій Україні ще 400 таких камер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В МВС визнають, що патрульні не мають можливості штрафувати за перевищення швидкості, встановлене за допомогою автофіксації, власників автомобілів на іноземній реєстрації.Про це на прес-конференції заявили заступник міністра внутрішніх справ Українита перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, - пише УНІАН. За словами Геращенка, якщо авто на іноземній реєстрації їхатиме з України, то інформацію про несплачені водієм такого авто штрафи передаватимуть прикордонникам. Своєю чергою прикордонники попереджатимуть водія, що, в разі несплати штрафів, його можуть не впустити назад, в Україну.Однак він додав, що ця система обміну інформацією між поліцією і прикордонниками ще розробляється.Разом з тим, говорячи про відповідальність водіїв на “євробляхах”, які є громадянами України і не збираються виїздити за кордон, Геращенко нагадав, що в Україні надані податкові пільги для власників авто на іноземній реєстрації, щоб вони розмитнили свої автомобілі і зареєстрували на українських номерах.За словами заступника міністра, більшість водіїв вже зробили це. На уточнювальне запитання, як все ж таки за перевищення швидкості притягуватимуть до відповідальності власників “євроблях”, якщо вони не перетинають кордон, Геращенко сказав: “Є штрафи за неперереєстровані авто. Це досить значні суми. І ми будемо притягувати до відповідальності таких водії за нереєстрацію авто”.З 1 червня запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.Камери встановлені в Києві і на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Порушення є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год. Правоохоронці стверджують, що аварійність на ділянках, де встановлені камери, суттєво знизилася.Зокрема, кількість фактів перевищення швидкості в місцях встановлення камер за 100 днів знизилась ушестеро. Цього року буде закуплено ще 220 камер автофіксації перевищення швидкості, які встановлять на дорогах державного значення. Впродовж 2021-2013 року планують закупити і встановити по всій Україні ще 400 таких камер.

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