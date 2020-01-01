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Автофіксація порушень ПДР в Україні: поліція не може штрафувати власників «євроблях»

Автофіксація порушень ПДР в Україні: поліція не може штрафувати власників «євроблях»
В МВС визнають, що патрульні не мають можливості штрафувати за перевищення швидкості, встановлене за допомогою автофіксації, власників автомобілів на іноземній реєстрації.

Про це на прес-конференції заявили заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, - пише УНІАН.

За словами Геращенка, якщо авто на іноземній реєстрації їхатиме з України, то інформацію про несплачені водієм такого авто штрафи передаватимуть прикордонникам. Своєю чергою прикордонники попереджатимуть водія, що, в разі несплати штрафів, його можуть не впустити назад, в Україну.

Однак він додав, що ця система обміну інформацією між поліцією і прикордонниками ще розробляється.

Разом з тим, говорячи про відповідальність водіїв на “євробляхах”, які є громадянами України і не збираються виїздити за кордон, Геращенко нагадав, що в Україні надані податкові пільги для власників авто на іноземній реєстрації, щоб вони розмитнили свої автомобілі і зареєстрували на українських номерах.

За словами заступника міністра, більшість водіїв вже зробили це. На уточнювальне запитання, як все ж таки за перевищення швидкості притягуватимуть до відповідальності власників “євроблях”, якщо вони не перетинають кордон, Геращенко сказав: “Є штрафи за неперереєстровані авто. Це досить значні суми. І ми будемо притягувати до відповідальності таких водії за нереєстрацію авто”.

Система відеофіксації порушень ПДР: як вона працює

З 1 червня запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Камери встановлені в Києві і на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Порушення є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год. Правоохоронці стверджують, що аварійність на ділянках, де встановлені камери, суттєво знизилася.

Зокрема, кількість фактів перевищення швидкості в місцях встановлення камер за 100 днів знизилась ушестеро. Цього року буде закуплено ще 220 камер автофіксації перевищення швидкості, які встановлять на дорогах державного значення. Впродовж 2021-2013 року планують закупити і встановити по всій Україні ще 400 таких камер.


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Теги: автофіксації, порушення, ПДР, євробляхи
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Коментарі 1
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"Впродовж 2021-2013 року" - тобто вже майже зробили?!
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