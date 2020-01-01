Волинські спортсмени завоювали призові місця на чемпіонаті України. ФОТО

2-7 вересня у місті Олешки Херсонської області відбувся чемпіонат України зі спортивного орієнтування (дорослі, юніори, юнаки, на окремих дистанціях, бігом), чемпіонат України серед ветеранів (командний, на окремих дистанціях) ІІІ ранг, командний Кубок України (бігом, ІІІ-ІV ранг). Спортсмени команди Волинської області достойно представили свій регіон, посівши призові місця і показавши особисті досягнення.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Так,здобув дві срібні медалі у спліті середньої дистанції 4.830 з результатом 31:29 та на спринтерській дистанції у заданому напрямку на 2.580 км з результатом 14:37. Бронзову медаль спортсмен отримав, пройшовши подовжену дистанцію у заданому напрямку 8.250 км з результатом 58:52.На середній дистанції восьмим став, десяте місце посів, сімнадцятою сталаНа подовженій дистанції сьоме місце посів Ліщук Антоній, десяте – Черняк Юрій, двадцять шостою стала Оксенчук Соломія.У спринтерській дистанції п’ятими стали Ліщук Антоній та Черняк Юрій, Оксенчук Соломія посіла 21 місце.