Волинські спортсмени завоювали призові місця на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 15:38
2-7 вересня у місті Олешки Херсонської області відбувся чемпіонат України зі спортивного орієнтування (дорослі, юніори, юнаки, на окремих дистанціях, бігом), чемпіонат України серед ветеранів (командний, на окремих дистанціях) ІІІ ранг, командний Кубок України (бігом, ІІІ-ІV ранг). Спортсмени команди Волинської області достойно представили свій регіон, посівши призові місця і показавши особисті досягнення.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Так, Петрочук Дмитро здобув дві срібні медалі у спліті середньої дистанції 4.830 з результатом 31:29 та на спринтерській дистанції у заданому напрямку на 2.580 км з результатом 14:37. Бронзову медаль спортсмен отримав, пройшовши подовжену дистанцію у заданому напрямку 8.250 км з результатом 58:52.
На середній дистанції восьмим став Ліщук Антоній, десяте місце посів Черняк Юрій, сімнадцятою стала Оксенчук Соломія.
На подовженій дистанції сьоме місце посів Ліщук Антоній, десяте – Черняк Юрій, двадцять шостою стала Оксенчук Соломія.
У спринтерській дистанції п’ятими стали Ліщук Антоній та Черняк Юрій, Оксенчук Соломія посіла 21 місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Так, Петрочук Дмитро здобув дві срібні медалі у спліті середньої дистанції 4.830 з результатом 31:29 та на спринтерській дистанції у заданому напрямку на 2.580 км з результатом 14:37. Бронзову медаль спортсмен отримав, пройшовши подовжену дистанцію у заданому напрямку 8.250 км з результатом 58:52.
На середній дистанції восьмим став Ліщук Антоній, десяте місце посів Черняк Юрій, сімнадцятою стала Оксенчук Соломія.
На подовженій дистанції сьоме місце посів Ліщук Антоній, десяте – Черняк Юрій, двадцять шостою стала Оксенчук Соломія.
У спринтерській дистанції п’ятими стали Ліщук Антоній та Черняк Юрій, Оксенчук Соломія посіла 21 місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські спортсмени завоювали призові місця на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 15:38
Автофіксація порушень ПДР в Україні: поліція не може штрафувати власників «євроблях»
Сьогодні, 15:27
Як у Луцьку в реабілітаційному центрі виходжують хворих дітей
Сьогодні, 14:57
«Нам по дорозі»: історії п’ятьох волинян, яких об’єднало прагнення щасливого майбутнього
Сьогодні, 14:28