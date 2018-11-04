Двох волинян оштрафували за спалювання сухої рослинності
Сьогодні, 19:42
У Локачинському районі протягом двох днів зафіксували 5 екопорушень.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
5 вересня на двох громадян склали протоколи згідно з статтею 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність за спалювання відходів.
6 вересня оштрафували чоловіка за порушень правил полювання за статтею 85 ч. 1 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність, а також виписали штрафи двом людям, які спалювали суху рослинність.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
5 вересня на двох громадян склали протоколи згідно з статтею 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність за спалювання відходів.
6 вересня оштрафували чоловіка за порушень правил полювання за статтею 85 ч. 1 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність, а також виписали штрафи двом людям, які спалювали суху рослинність.
Головне фото - ілюстративне.
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