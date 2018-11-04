Двох волинян оштрафували за спалювання сухої рослинності





Про це



5 вересня на двох громадян склали протоколи згідно з статтею 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність за спалювання відходів.



6 вересня оштрафували чоловіка за порушень правил полювання за статтею 85 ч. 1 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність, а також виписали штрафи двом людям, які спалювали суху рослинність.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Локачинському районі протягом двох днів зафіксували 5 екопорушень.Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.5 вересня на двох громадян склали протоколи згідно з статтею 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність за спалювання відходів.6 вересня оштрафували чоловіка за порушень правил полювання за статтею 85 ч. 1 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність, а також виписали штрафи двом людям, які спалювали суху рослинність.

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