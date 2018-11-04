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Двох волинян оштрафували за спалювання сухої рослинності

Двох волинян оштрафували за спалювання сухої рослинності
У Локачинському районі протягом двох днів зафіксували 5 екопорушень.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

5 вересня на двох громадян склали протоколи згідно з статтею 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність за спалювання відходів.

6 вересня оштрафували чоловіка за порушень правил полювання за статтею 85 ч. 1 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність, а також виписали штрафи двом людям, які спалювали суху рослинність.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: штрафи, спалювання сухої трави, Волинь
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