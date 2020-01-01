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Біля одного із луцьких ринків чоловік незаконно продавав раків

Біля одного із луцьких ринків чоловік незаконно продавав раків
У період з 31 серпня по 7 вересня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 16 порушень.

Так, склали дев’ять протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства), два – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення) та три – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів), повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.

Оформлили два акти виявлення та вилучення безгосподарського майна, згідно з якими вилучили п’ять кг водних біоресурсів та чотири заборонених знарядь лову.

«Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили у порушників 11 кг водних біоресурсів та 15 од. заборонених знарядь лову (сітні). Накладено штрафів на суму 459 грн», - повідомив заступник начальника управління - начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.

Для прикладу, 2 вересня під час рибоохоронного рейду на оз. Оріхівське Ратнівського району (гідрологічний заказник «Оріхівський») близько 6 ранку житель с. Бородятиноловив рибу забороненим знаряддям – мисиновою сіткою з дерев’яного човна. Завдяки оперативним діям рибпатрульних порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.

На особу склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили в суд для притягнення порушника до відповідальності. Сітку вилучили.

4 вересня під час перевірки у м. Луцьк рибпатрульні викрили порушення. Близько 10 години поблизу ринку «Варшавський» виявили громадянина, який реалізовував 2 кг живих раків.

Порушник не зміг надати документи, що підтверджують законність походження раків. На особу склали протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, ринок, правопорушення
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