На митному посту «Луцьк» відбулися обшуки
Сьогодні, 17:09
На митному посту «Луцьк», що на вулиці Рівненській, 4, у селі Струмівка, 8 вересня відбулися обшуки.
Цей факт Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі Державної митної служби України.
Інформують, що станом на 17:00 8 вересня обшуки, які здійснювали силовики вже закінчилися. Про причину та результати поки не повідомляють. Обіцяють надати цю інформацію згодом.
За попередньою інформацією, обшуки спричинили зупинку оформлення та розмитнення транспортних засобів.
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Цей факт Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі Державної митної служби України.
Інформують, що станом на 17:00 8 вересня обшуки, які здійснювали силовики вже закінчилися. Про причину та результати поки не повідомляють. Обіцяють надати цю інформацію згодом.
За попередньою інформацією, обшуки спричинили зупинку оформлення та розмитнення транспортних засобів.
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