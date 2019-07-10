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На митному посту «Луцьк» відбулися обшуки

На митному посту «Луцьк» відбулися обшуки
На митному посту «Луцьк», що на вулиці Рівненській, 4, у селі Струмівка, 8 вересня відбулися обшуки.

Цей факт Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі Державної митної служби України.

Інформують, що станом на 17:00 8 вересня обшуки, які здійснювали силовики вже закінчилися. Про причину та результати поки не повідомляють. Обіцяють надати цю інформацію згодом.

За попередньою інформацією, обшуки спричинили зупинку оформлення та розмитнення транспортних засобів.

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Теги: Митний пост, Луцьк, обшуки, державна митна служба
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