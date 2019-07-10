На митному посту «Луцьк» відбулися обшуки





Цей факт Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі Державної митної служби України.



Інформують, що станом на 17:00 8 вересня обшуки, які здійснювали силовики вже закінчилися. Про причину та результати поки не повідомляють. Обіцяють надати цю інформацію згодом.



За попередньою інформацією, обшуки спричинили зупинку оформлення та розмитнення транспортних засобів.

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