У Туреччині під час відпочинку помер турист з України
Сьогодні, 17:15
У Туреччині помер мешканець селища Виноградів Закарпатської області. Чоловік поїхав на відпочинок разом із дружиною та донькою.
Про це у соцмережі Facebook повідомила подруга родини Ірина Гуцол, - пише ТСН.
За словами жінки, причиною смерті чоловіка стала коронавірусна інфекція.
"У моєї коліжанки помер чоловік від коронавірусу в Туреччині. Ця страшна пандемія косить і забирає кращих із кращих", – написала Ірина Гуцол.
За її словами, наразі дружина померлого та донька перебувають у Туреччині, їм потрібні кошти на транспортування тіла чоловіка до України.
Про смерть чоловіка на своїй сторінці в Facebook написала і дружина загиблого Вікторія Лях: "У мене зараз бракує слів,щоб щось написати, бо ти був частиною нашого серця і душі! Ти був нашим замком з його високими стінами, нашим спокоєм, нашою втіхою, Ти був, серденько, для нас цілим всесвітом! Ні, ти не вмер! Ти будетеш жити вічно в наших серцях і думках".
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Про це у соцмережі Facebook повідомила подруга родини Ірина Гуцол, - пише ТСН.
За словами жінки, причиною смерті чоловіка стала коронавірусна інфекція.
"У моєї коліжанки помер чоловік від коронавірусу в Туреччині. Ця страшна пандемія косить і забирає кращих із кращих", – написала Ірина Гуцол.
За її словами, наразі дружина померлого та донька перебувають у Туреччині, їм потрібні кошти на транспортування тіла чоловіка до України.
Про смерть чоловіка на своїй сторінці в Facebook написала і дружина загиблого Вікторія Лях: "У мене зараз бракує слів,щоб щось написати, бо ти був частиною нашого серця і душі! Ти був нашим замком з його високими стінами, нашим спокоєм, нашою втіхою, Ти був, серденько, для нас цілим всесвітом! Ні, ти не вмер! Ти будетеш жити вічно в наших серцях і думках".
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