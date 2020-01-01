«Сонячний» хлопець з Волині представив власний проєкт на всеукраїнському фестивалі. ВІДЕО

Мельників з Луцька приїхала на Всеукраїнський фестиваль "Україна без кордонів" до Скадовська Херсонської області. Вони стали відомими завдяки першій в Україні



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Андрію Мельнику - 21 рік, він народився з синдромом Дауна. Хлопець - спортсмен, грає у футбол, бере участь у змаганнях, виступає у театральній студії і танцює. У нього є робота – працює офіціантом у інклюзивній кав’ярні. Ця робота йому дуже подобається, - говорить Андрій.



"Я працюю в кав’ярні, офіціантом роблю. Я розставляю виделки, ложки, тарілки. Ми вдвох працюємо офіціантами. Нас просять допомогти. Ми приносимо каву, чай, виделку, ложку - все, що потрібно нести людям. Чай я люблю обліпиховий".



Кав’ярня відкрилася не так давно, - розповідає мати Андрія, співзасновниця інклюзивної кав'ярні Олена Мельник. Карантин трохи зіпсував плани, та зараз заклад працює і в ньому багато людей.



"Наша кав’ярня "Старе місто" відкрилася 9 січня 2020 року. Це перша кав’ярня в Луцьку та і у всій Україні, де працюють офіціантами хлопці з синдромом Дауна. Це мій син. І є у нас ще одна мама. Її син. Ми вирішили спробувати такий проект, коли наші хлопці вже закінчили школу, закінчили училище, Андрій отримав спеціальність фотографа. А другий хлопчик – це майстер ресторанного бізнесу Валентин. Тобто вони закінчили училище і постало питання, що ж робити далі. Власними силами відкрили кав’ярню, це була така унікальна подія для нашого міста".



За словами Олени Мельник, щоб діти були працевлаштовані, обом мамам довелося повністю змінити профіль своєї власної роботи. Та вони про це не жалкують. Нещодавно в Луцьку під час визначення премії "Людина року" проект родини Мельників переміг у номінації "Відкриття року".



"Спілкування в кав’ярні – це нічим не замінити. Дуже цим тішаться, і така у нас атмосфера приємна та позитивна. Люди приходять поспілкуватися з сонячними офіціантами. Дуже багато друзів. Багато було ЗМІ, завдяки яким про нас знають по всій Україні і за кордоном", - розповіла Олена Мельник.



Серед інших учасників фестивалю "Україна без кордонів" був відзначений інклюзивний проект – танцювальний колектив з міста Миколаїв "Ліберті". Дівчатам, які танцюють, по 18 років. Займаючись улюбленою справою, відчувають себе щасливими, - розповіла керівниця танцювального гурту Алла Камінська:



"Ми танцювальний колектив "Ліберті" з Миколаєва, привезли аж три танці. Один про море, один - про фей доброти і ще один про королівського метелика. Наші дівчата вже дорослі, не діти, вони люблять танцювати все, що я з ними ставлю. Те, що ми зараз ставимо – це сучасний танець, який перемішується з елементами контемпорарі".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Родиназ Луцька приїхала на Всеукраїнський фестиваль "Україна без кордонів" до Скадовська Херсонської області. Вони стали відомими завдяки першій в Україні інклюзивній кав’ярні, у якій працюють люди з синдромом Дауна. Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".Андрію Мельнику - 21 рік, він народився з синдромом Дауна. Хлопець - спортсмен, грає у футбол, бере участь у змаганнях, виступає у театральній студії і танцює. У нього є робота – працює офіціантом у інклюзивній кав’ярні. Ця робота йому дуже подобається, - говорить Андрій."Я працюю в кав’ярні, офіціантом роблю. Я розставляю виделки, ложки, тарілки. Ми вдвох працюємо офіціантами. Нас просять допомогти. Ми приносимо каву, чай, виделку, ложку - все, що потрібно нести людям. Чай я люблю обліпиховий".Кав’ярня відкрилася не так давно, - розповідає мати Андрія, співзасновниця інклюзивної кав'ярні. Карантин трохи зіпсував плани, та зараз заклад працює і в ньому багато людей."Наша кав’ярня "Старе місто" відкрилася 9 січня 2020 року. Це перша кав’ярня в Луцьку та і у всій Україні, де працюють офіціантами хлопці з синдромом Дауна. Це мій син. І є у нас ще одна мама. Її син. Ми вирішили спробувати такий проект, коли наші хлопці вже закінчили школу, закінчили училище, Андрій отримав спеціальність фотографа. А другий хлопчик – це майстер ресторанного бізнесу Валентин. Тобто вони закінчили училище і постало питання, що ж робити далі. Власними силами відкрили кав’ярню, це була така унікальна подія для нашого міста".За словами Олени Мельник, щоб діти були працевлаштовані, обом мамам довелося повністю змінити профіль своєї власної роботи. Та вони про це не жалкують. Нещодавно в Луцьку під час визначення премії "Людина року" проект родини Мельників переміг у номінації "Відкриття року"."Спілкування в кав’ярні – це нічим не замінити. Дуже цим тішаться, і така у нас атмосфера приємна та позитивна. Люди приходять поспілкуватися з сонячними офіціантами. Дуже багато друзів. Багато було ЗМІ, завдяки яким про нас знають по всій Україні і за кордоном", - розповіла Олена Мельник.Серед інших учасників фестивалю "Україна без кордонів" був відзначений інклюзивний проект – танцювальний колектив з міста Миколаїв "Ліберті". Дівчатам, які танцюють, по 18 років. Займаючись улюбленою справою, відчувають себе щасливими, - розповіла керівниця танцювального гурту"Ми танцювальний колектив "Ліберті" з Миколаєва, привезли аж три танці. Один про море, один - про фей доброти і ще один про королівського метелика. Наші дівчата вже дорослі, не діти, вони люблять танцювати все, що я з ними ставлю. Те, що ми зараз ставимо – це сучасний танець, який перемішується з елементами контемпорарі".

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