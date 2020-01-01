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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Відомо, в якій школі Луцька в учня виявили коронавірус

Відомо, в якій школі Луцька в учня виявили коронавірус
У луцькій школі № 22 в одного зі учнів лабораторно підтвердили коронавірусну хворобу.

Про це Суспільному розповіла директорка навчального закладу Лариса Кучер.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в одній із луцьких шкіл учень захворів на коронавірус.

Як розповіла директорка, захворів учень 4 класу. Усі його 27 однокласників з 7 вересня перебувають на самоізоляції.

В школі кажуть, учень занедужав минулого тижня. У п'ятницю батьки дитини здати ПЛР-тест у одній з приватних лабораторій Луцька. Про позитивний результат мама школяра одразу повідомила дирекцію школи.

Зі слів Лариси Кучер, відправляючи клас на самоізоляцію, школа керувалася рекомендаціями МОЗ, які в умовах пандемії діють в навчальних закладах від 1 вересня.

Наразі в однокласників школяра не виявили ознак респіраторного захворювання. Якщо ніхто з однокласників не захворіє, на самоізоляції діти будуть 14 днів.

Зі слів Лариси Кучер, учень, який отримав позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19, лікується вдома.

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Теги: Луцьк, коронавірус, самоізоляція
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