Відомо, в якій школі Луцька в учня виявили коронавірус
Сьогодні, 18:16
У луцькій школі № 22 в одного зі учнів лабораторно підтвердили коронавірусну хворобу.
Про це Суспільному розповіла директорка навчального закладу Лариса Кучер.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в одній із луцьких шкіл учень захворів на коронавірус.
Як розповіла директорка, захворів учень 4 класу. Усі його 27 однокласників з 7 вересня перебувають на самоізоляції.
В школі кажуть, учень занедужав минулого тижня. У п'ятницю батьки дитини здати ПЛР-тест у одній з приватних лабораторій Луцька. Про позитивний результат мама школяра одразу повідомила дирекцію школи.
Зі слів Лариси Кучер, відправляючи клас на самоізоляцію, школа керувалася рекомендаціями МОЗ, які в умовах пандемії діють в навчальних закладах від 1 вересня.
Наразі в однокласників школяра не виявили ознак респіраторного захворювання. Якщо ніхто з однокласників не захворіє, на самоізоляції діти будуть 14 днів.
Зі слів Лариси Кучер, учень, який отримав позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19, лікується вдома.
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Про це Суспільному розповіла директорка навчального закладу Лариса Кучер.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в одній із луцьких шкіл учень захворів на коронавірус.
Як розповіла директорка, захворів учень 4 класу. Усі його 27 однокласників з 7 вересня перебувають на самоізоляції.
В школі кажуть, учень занедужав минулого тижня. У п'ятницю батьки дитини здати ПЛР-тест у одній з приватних лабораторій Луцька. Про позитивний результат мама школяра одразу повідомила дирекцію школи.
Зі слів Лариси Кучер, відправляючи клас на самоізоляцію, школа керувалася рекомендаціями МОЗ, які в умовах пандемії діють в навчальних закладах від 1 вересня.
Наразі в однокласників школяра не виявили ознак респіраторного захворювання. Якщо ніхто з однокласників не захворіє, на самоізоляції діти будуть 14 днів.
Зі слів Лариси Кучер, учень, який отримав позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19, лікується вдома.
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