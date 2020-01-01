Відомо, в якій школі Луцька в учня виявили коронавірус





Про це Лариса Кучер.



Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в одній із луцьких шкіл учень захворів на коронавірус.



Як розповіла директорка, захворів учень 4 класу. Усі його 27 однокласників з 7 вересня перебувають на самоізоляції.



В школі кажуть, учень занедужав минулого тижня. У п'ятницю батьки дитини здати ПЛР-тест у одній з приватних лабораторій Луцька. Про позитивний результат мама школяра одразу повідомила дирекцію школи.



Зі слів Лариси Кучер, відправляючи клас на самоізоляцію, школа керувалася рекомендаціями МОЗ, які в умовах пандемії діють в навчальних закладах від 1 вересня.



Наразі в однокласників школяра не виявили ознак респіраторного захворювання. Якщо ніхто з однокласників не захворіє, на самоізоляції діти будуть 14 днів.



Зі слів Лариси Кучер, учень, який отримав позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19, лікується вдома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій школі № 22 в одного зі учнів лабораторно підтвердили коронавірусну хворобу.Про це Суспільному розповіла директорка навчального закладуНагадаємо, сьогодні стало відомо, що вЯк розповіла директорка, захворів учень 4 класу. Усі його 27 однокласників з 7 вересня перебувають на самоізоляції.В школі кажуть, учень занедужав минулого тижня. У п'ятницю батьки дитини здати ПЛР-тест у одній з приватних лабораторій Луцька. Про позитивний результат мама школяра одразу повідомила дирекцію школи.Зі слів Лариси Кучер, відправляючи клас на самоізоляцію, школа керувалася рекомендаціями МОЗ, які в умовах пандемії діють в навчальних закладах від 1 вересня.Наразі в однокласників школяра не виявили ознак респіраторного захворювання. Якщо ніхто з однокласників не захворіє, на самоізоляції діти будуть 14 днів.Зі слів Лариси Кучер, учень, який отримав позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19, лікується вдома.

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