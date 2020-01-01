Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 9 вересня
Сьогодні, 20:00
Синоптики прогнозують на Волині у середу, 9 вересня, мінливу хмарність, без опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 20-25°.
У Луцьку завтра, 9 вересня, також очікується мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 22-24°
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 20-25°.
У Луцьку завтра, 9 вересня, також очікується мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 22-24°
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