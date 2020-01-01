Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 9 вересня





Про це



Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 20-25°.



У Луцьку завтра, 9 вересня, також очікується мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 22-24°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики прогнозують на Волині у середу, 9 вересня, мінливу хмарність, без опадів.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 20-25°.У Луцьку завтра, 9 вересня, також очікується мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 22-24°

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