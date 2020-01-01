У Луцьку вихованці дитячої залізниці будуть відстоювати навчальний заклад. ВІДЕО





Про це Володимир Рекс.



Володимир Рекс каже, що підтверджувальних документів про скорочення він ще не бачив, але про припинення роботи, його повідомили із відділу кадрів.



"Якщо згідно зі штатним розписом не буде таких посад, то треба шукати роботу", - додає чоловік.



Нині у штаті дитячої залізниці 9 працівників. У зв’язку з карантином вона цього року не працювала.



Вагони – «законсервовані». Будівля, локомотив та вагони перебувають на балансі різних підприємств. Яке рішення приймуть по цих об'єктах - Володим Рекс не знає.



Зі слів директора, на залізниці досі проходять навчання майже 500 дітей. Навчатися справі залізничників сюди шостий рік приходить Андрій Радченко. Хлопець каже, що звістка про те, що залізницю закриють, його засмутила, бо сподівався отримати сертифікат про закінчення навчання.



Завдяки тому, що займався тут у дитинстві, обрав професію залізничника Владислав Корецький.



"Діти тут отримують мінімальні знання про залізницю. Я здивований, що Укрзалізниця може закрити хоча б маленький, але навчальний заклад", - каже хлопець.



Луцьку дитячу залізницю відкрили у листопаді 1954-го року. Директор розповідає: вагони – польського виробництва 60-х років минулого століття. Збереглися вони добре. Каже, що приміщення станції збудовали лучани на початку 50-х років. Площа, яку займає залізниця, близько двох з половиною гектарів.



Лучанка Олена Галапчук-Тарнавська каже, що дитяча залізниця для неї - історичне місце, впізнаване багатьма лучанами.



"Було б шкода, якщо його б просто знищили, або з’явився бар", - говорить жінка.



Точну суму, скільки вартує утримання залізниці у Луцьку, Володимир Рекс не назвав, каже, це понад мільйон гривень у рік. Чи буде залізниця для дітей у Луцьку і чому її хочуть закрити, згодом пообіцяли прокоментувати у прес-центрі «Укрзалізниці».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівників Луцької дитячої залізниці попередили про те, щоб вони шукали роботу. Заклад позашкілля працюватиме до 15 грудня.Про це Суспільному розповів начальникВолодимир Рекс каже, що підтверджувальних документів про скорочення він ще не бачив, але про припинення роботи, його повідомили із відділу кадрів."Якщо згідно зі штатним розписом не буде таких посад, то треба шукати роботу", - додає чоловік.Нині у штаті дитячої залізниці 9 працівників. У зв’язку з карантином вона цього року не працювала.Вагони – «законсервовані». Будівля, локомотив та вагони перебувають на балансі різних підприємств. Яке рішення приймуть по цих об'єктах - Володим Рекс не знає.Зі слів директора, на залізниці досі проходять навчання майже 500 дітей. Навчатися справі залізничників сюди шостий рік приходить. Хлопець каже, що звістка про те, що залізницю закриють, його засмутила, бо сподівався отримати сертифікат про закінчення навчання.Завдяки тому, що займався тут у дитинстві, обрав професію залізничника"Діти тут отримують мінімальні знання про залізницю. Я здивований, що Укрзалізниця може закрити хоча б маленький, але навчальний заклад", - каже хлопець.Луцьку дитячу залізницю відкрили у листопаді 1954-го року. Директор розповідає: вагони – польського виробництва 60-х років минулого століття. Збереглися вони добре. Каже, що приміщення станції збудовали лучани на початку 50-х років. Площа, яку займає залізниця, близько двох з половиною гектарів.Лучанкакаже, що дитяча залізниця для неї - історичне місце, впізнаване багатьма лучанами."Було б шкода, якщо його б просто знищили, або з’явився бар", - говорить жінка.Точну суму, скільки вартує утримання залізниці у Луцьку, Володимир Рекс не назвав, каже, це понад мільйон гривень у рік. Чи буде залізниця для дітей у Луцьку і чому її хочуть закрити, згодом пообіцяли прокоментувати у прес-центрі «Укрзалізниці».

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