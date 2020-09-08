В Україні планують запустити видачу електронного свідоцтва про народження дитини





Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань цифровізації Ярослав Кучер, – повідомляє



«Першим медичним висновком, який ми плануємо запустити найближчим часом, це є висновок про народження, так зване єМалятко. Для нас це буде експлуатація вже не тестового, а потрібного робочого висновку і надалі ми зможемо цифровізувати інші медичні висновки, які потребують наші пацієнти», – сказав Кучер.



Він також зазначив, що такий висновок стане заміною паперової форми №103 для новонароджених.



«Ми припинимо ходіння за документами у певні органи влади, тобто, все, що необхідно, буде робитися одразу у пологовому будинку і батькам крім вибору імені, треба буде подумати тільки про те, у який зручний час забрати свідоцтво про народження», – пообіцяв Кучер.



Крім того, він зазначив, що МОЗ працює над створенням єдиного реєстру електронних висновків, який дозволить збирати та верифікувати інформацію про пацієнта.



Нагадаємо, у січні 2020 року почала діяти комплексна послуга «еМалятко». За нею батьки можуть отримати 10 послуг просто у пологовому будинку або онлайн на сайті «Дія».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я найближчим часом планує повноцінний запуск електронного висновку про народження у рамках сервісу єМалятко.Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань цифровізації, – повідомляє Еспресо «Першим медичним висновком, який ми плануємо запустити найближчим часом, це є висновок про народження, так зване єМалятко. Для нас це буде експлуатація вже не тестового, а потрібного робочого висновку і надалі ми зможемо цифровізувати інші медичні висновки, які потребують наші пацієнти», – сказав Кучер.Він також зазначив, що такий висновок стане заміною паперової форми №103 для новонароджених.«Ми припинимо ходіння за документами у певні органи влади, тобто, все, що необхідно, буде робитися одразу у пологовому будинку і батькам крім вибору імені, треба буде подумати тільки про те, у який зручний час забрати свідоцтво про народження», – пообіцяв Кучер.Крім того, він зазначив, що МОЗ працює над створенням єдиного реєстру електронних висновків, який дозволить збирати та верифікувати інформацію про пацієнта.Нагадаємо, у січні 2020 року почала діяти комплексна послуга «еМалятко». За нею батьки можуть отримати 10 послуг просто у пологовому будинку або онлайн на сайті «Дія».

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