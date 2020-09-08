В Україні планують запустити видачу електронного свідоцтва про народження дитини
Сьогодні, 07:41
Міністерство охорони здоров’я найближчим часом планує повноцінний запуск електронного висновку про народження у рамках сервісу єМалятко.
Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань цифровізації Ярослав Кучер, – повідомляє Еспресо.
«Першим медичним висновком, який ми плануємо запустити найближчим часом, це є висновок про народження, так зване єМалятко. Для нас це буде експлуатація вже не тестового, а потрібного робочого висновку і надалі ми зможемо цифровізувати інші медичні висновки, які потребують наші пацієнти», – сказав Кучер.
Він також зазначив, що такий висновок стане заміною паперової форми №103 для новонароджених.
«Ми припинимо ходіння за документами у певні органи влади, тобто, все, що необхідно, буде робитися одразу у пологовому будинку і батькам крім вибору імені, треба буде подумати тільки про те, у який зручний час забрати свідоцтво про народження», – пообіцяв Кучер.
Крім того, він зазначив, що МОЗ працює над створенням єдиного реєстру електронних висновків, який дозволить збирати та верифікувати інформацію про пацієнта.
Нагадаємо, у січні 2020 року почала діяти комплексна послуга «еМалятко». За нею батьки можуть отримати 10 послуг просто у пологовому будинку або онлайн на сайті «Дія».
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Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань цифровізації Ярослав Кучер, – повідомляє Еспресо.
«Першим медичним висновком, який ми плануємо запустити найближчим часом, це є висновок про народження, так зване єМалятко. Для нас це буде експлуатація вже не тестового, а потрібного робочого висновку і надалі ми зможемо цифровізувати інші медичні висновки, які потребують наші пацієнти», – сказав Кучер.
Він також зазначив, що такий висновок стане заміною паперової форми №103 для новонароджених.
«Ми припинимо ходіння за документами у певні органи влади, тобто, все, що необхідно, буде робитися одразу у пологовому будинку і батькам крім вибору імені, треба буде подумати тільки про те, у який зручний час забрати свідоцтво про народження», – пообіцяв Кучер.
Крім того, він зазначив, що МОЗ працює над створенням єдиного реєстру електронних висновків, який дозволить збирати та верифікувати інформацію про пацієнта.
Нагадаємо, у січні 2020 року почала діяти комплексна послуга «еМалятко». За нею батьки можуть отримати 10 послуг просто у пологовому будинку або онлайн на сайті «Дія».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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