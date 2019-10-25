Міносвіти: підвищення зарплат освітянам зупинили, бо не вистачає коштів





Про це повідомляє



У відомстві кажуть, що призупинили дію постанови, яка передбачала поступове збільшення зарплат освітянам до 2023 року, оскільки у місцевих бюджетах наразі на це немає грошей.



"У зв’язку з відсутністю коштів на її реалізацію у державному та місцевих бюджетах дію зазначеної постанови зупинили до 31 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.



За попередніми розрахунками фахівців МОН, впровадження в дію постанови у 2021 році потребуватиме додатково близько 50 млрд грн (державний бюджет – близько 39 млрд грн, місцеві бюджети – близько 11 млрд грн).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Постановa уряду про поступове підвищення найнижчого окладу робітникам освіти до рівня чотирьох прожиткових мінімумів, яку ухвалили у 2019 році, тимчасово не діятиме.Про це повідомляє пресслужба Міносвіти У відомстві кажуть, що призупинили дію постанови, яка передбачала поступове збільшення зарплат освітянам до 2023 року, оскільки у місцевих бюджетах наразі на це немає грошей."У зв’язку з відсутністю коштів на її реалізацію у державному та місцевих бюджетах дію зазначеної постанови зупинили до 31 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.За попередніми розрахунками фахівців МОН, впровадження в дію постанови у 2021 році потребуватиме додатково близько 50 млрд грн (державний бюджет – близько 39 млрд грн, місцеві бюджети – близько 11 млрд грн).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію