Міносвіти: підвищення зарплат освітянам зупинили, бо не вистачає коштів
Сьогодні, 05:20
Постановa уряду про поступове підвищення найнижчого окладу робітникам освіти до рівня чотирьох прожиткових мінімумів, яку ухвалили у 2019 році, тимчасово не діятиме.
Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.
У відомстві кажуть, що призупинили дію постанови, яка передбачала поступове збільшення зарплат освітянам до 2023 року, оскільки у місцевих бюджетах наразі на це немає грошей.
"У зв’язку з відсутністю коштів на її реалізацію у державному та місцевих бюджетах дію зазначеної постанови зупинили до 31 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
За попередніми розрахунками фахівців МОН, впровадження в дію постанови у 2021 році потребуватиме додатково близько 50 млрд грн (державний бюджет – близько 39 млрд грн, місцеві бюджети – близько 11 млрд грн).
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Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.
У відомстві кажуть, що призупинили дію постанови, яка передбачала поступове збільшення зарплат освітянам до 2023 року, оскільки у місцевих бюджетах наразі на це немає грошей.
"У зв’язку з відсутністю коштів на її реалізацію у державному та місцевих бюджетах дію зазначеної постанови зупинили до 31 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
За попередніми розрахунками фахівців МОН, впровадження в дію постанови у 2021 році потребуватиме додатково близько 50 млрд грн (державний бюджет – близько 39 млрд грн, місцеві бюджети – близько 11 млрд грн).
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