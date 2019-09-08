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На Волині в приватний будинок заповзла змія. ФОТО

На Волині в приватний будинок заповзла змія. ФОТО
Мешканці приватного будинку на вулиці Устилузькій у Володимирі-Волинському виявили у себе вдома вужа. Вони викликали рятувальників, щоб ті допомогли їм позбутися плазуна.

Про це інформують рятувальники ДПРЧ-7 Володимира-Волинського, пише БУГ.

О 14:25 на пункт зв’язку надійшло повідомлення, що в житловому будинку виявлили плазуна. На виклик виїхали працівники 7 ДПРЧ.

Вужа рятувальники спіймали, вивезли за межі міста та випустили.

На Волині в приватний будинок заповзла змія. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, вуж, будинок, рятувальники
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Коментарі 2
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УЖАС! Я БНАЛОЖИЛА ПовНі Штани
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я б обісралась зразу
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