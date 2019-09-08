На Волині в приватний будинок заповзла змія. ФОТО
Сьогодні, 21:54
Мешканці приватного будинку на вулиці Устилузькій у Володимирі-Волинському виявили у себе вдома вужа. Вони викликали рятувальників, щоб ті допомогли їм позбутися плазуна.
Про це інформують рятувальники ДПРЧ-7 Володимира-Волинського, пише БУГ.
О 14:25 на пункт зв’язку надійшло повідомлення, що в житловому будинку виявлили плазуна. На виклик виїхали працівники 7 ДПРЧ.
Вужа рятувальники спіймали, вивезли за межі міста та випустили.
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Про це інформують рятувальники ДПРЧ-7 Володимира-Волинського, пише БУГ.
О 14:25 на пункт зв’язку надійшло повідомлення, що в житловому будинку виявлили плазуна. На виклик виїхали працівники 7 ДПРЧ.
Вужа рятувальники спіймали, вивезли за межі міста та випустили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
УЖАС! Я БНАЛОЖИЛА ПовНі Штани
я б обісралась зразу
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