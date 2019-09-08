На Волині в приватний будинок заповзла змія. ФОТО





Про це інформують рятувальники ДПРЧ-7 Володимира-Волинського, пише



О 14:25 на пункт зв’язку надійшло повідомлення, що в житловому будинку виявлили плазуна. На виклик виїхали працівники 7 ДПРЧ.



Вужа рятувальники спіймали, вивезли за межі міста та випустили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці приватного будинку на вулиці Устилузькій у Володимирі-Волинському виявили у себе вдома вужа. Вони викликали рятувальників, щоб ті допомогли їм позбутися плазуна.Про це інформують рятувальники ДПРЧ-7 Володимира-Волинського, пише БУГ О 14:25 на пункт зв’язку надійшло повідомлення, що в житловому будинку виявлили плазуна. На виклик виїхали працівники 7 ДПРЧ.Вужа рятувальники спіймали, вивезли за межі міста та випустили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію