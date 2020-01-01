У Луцькому прикордонному загоні оновили санітарне відділення медчастини. ФОТО
Сьогодні, 22:26
У Луцькому прикордонному загоні оновили та збільшили потужність санітарного відділення медичної частини.
Проводили будівельно-ремонтні роботи за кошти обласного бюджету. Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації.
Так, з обласного бюджету виділили 200 тис. грн, аби забезпечити прикордонників засобами індивідуального захисту.
Як розповів начальник Луцького прикордонного загону Олег Вовк, за ці кошти вдалося облаштувати додаткові палати і тим самим збільшити кількість ліжкомісць санітарного відлілення з 5 до 15-ти. Таке рішення прийняли, враховуючи пандемію коронавірусу. До слова, у медпункті є навіть стоматологічний кабінет та штатний стоматолог.
Слід зауважити, що такий великий об’єм роботи (як зсередини так і ззовні) виконали власними силами. Більше того, на сьогодні за кошти Шацької ОТГ аналогічно будують відділ прикордонної служби «Світязь». Там вже накопичили 1 млн 200 тис. грн
«Так як ми працювали і з меценатами, і з обласною клінічною лікарнею, окрім того централізовано надходила допомога з Міністерства, нам вдалося закумулювати достатню кількість засобів індивідуального захисту, аби бути забезпеченими. Тож з отриманих коштів на профілактичні засоби ми витратили 50 тисяч гривень. А решту коштів, 150 тисяч гривень, витратили на будівельні роботи та меблі. Ось так нам вдалося модернізувати наш лазарет», - розповів Олег Вовк.
Окрім цього Олег Вовк провів екскурсію територією військової частини та презентував 8 автівок «RENAULT DUSTER», придбаних в рамках виконання програми щодо вдосконалення спостереження на польському кордоні «Україна- Білорусь-Польща 2014-2020». Закуплені патрульні автомобілі підвищеної прохідності працюватимуть у підрозділах охорони кордону та застосовуватимуться виключно для несення служби прикордонників.
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Проводили будівельно-ремонтні роботи за кошти обласного бюджету. Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації.
Так, з обласного бюджету виділили 200 тис. грн, аби забезпечити прикордонників засобами індивідуального захисту.
Як розповів начальник Луцького прикордонного загону Олег Вовк, за ці кошти вдалося облаштувати додаткові палати і тим самим збільшити кількість ліжкомісць санітарного відлілення з 5 до 15-ти. Таке рішення прийняли, враховуючи пандемію коронавірусу. До слова, у медпункті є навіть стоматологічний кабінет та штатний стоматолог.
Слід зауважити, що такий великий об’єм роботи (як зсередини так і ззовні) виконали власними силами. Більше того, на сьогодні за кошти Шацької ОТГ аналогічно будують відділ прикордонної служби «Світязь». Там вже накопичили 1 млн 200 тис. грн
«Так як ми працювали і з меценатами, і з обласною клінічною лікарнею, окрім того централізовано надходила допомога з Міністерства, нам вдалося закумулювати достатню кількість засобів індивідуального захисту, аби бути забезпеченими. Тож з отриманих коштів на профілактичні засоби ми витратили 50 тисяч гривень. А решту коштів, 150 тисяч гривень, витратили на будівельні роботи та меблі. Ось так нам вдалося модернізувати наш лазарет», - розповів Олег Вовк.
Окрім цього Олег Вовк провів екскурсію територією військової частини та презентував 8 автівок «RENAULT DUSTER», придбаних в рамках виконання програми щодо вдосконалення спостереження на польському кордоні «Україна- Білорусь-Польща 2014-2020». Закуплені патрульні автомобілі підвищеної прохідності працюватимуть у підрозділах охорони кордону та застосовуватимуться виключно для несення служби прикордонників.
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