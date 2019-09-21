Інцидент на Грушевського: опублікували відео, як велосипедист вибив головою скло в автомобілі патрульних
Сьогодні, 22:50
У понеділок, 7 вересня, ввечері патрульні відпрацьовували виклик про бійку на проспекті Грушевського.
У цей час зі службового авто патрульних невідомий чоловік відірвав державний номерний знак й поїхав на велосипеді. Про це інформує пресслужба патрульної поліції.
Це побачили перехожі, які негайно покликали патрульних.
Поліцейські наздогнали та затримали порушника, застосувавши кайданки. Останній перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння, весь час поводився агресивно, намагався вирватися та опирався. При цьому вдарив головою в заднє праве бічне скло багажного відділення службового авто й розбив його. Унаслідок цього він отримав тілесні ушкодження.
До приїзду екстреної медичної допомоги патрульні надали йому домедичну допомогу.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) КК України.
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У цей час зі службового авто патрульних невідомий чоловік відірвав державний номерний знак й поїхав на велосипеді. Про це інформує пресслужба патрульної поліції.
Це побачили перехожі, які негайно покликали патрульних.
Поліцейські наздогнали та затримали порушника, застосувавши кайданки. Останній перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння, весь час поводився агресивно, намагався вирватися та опирався. При цьому вдарив головою в заднє праве бічне скло багажного відділення службового авто й розбив його. Унаслідок цього він отримав тілесні ушкодження.
До приїзду екстреної медичної допомоги патрульні надали йому домедичну допомогу.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ой шо за звідьош, на відео нічого нормально не видно, гра в одні ворота?
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