Інцидент на Грушевського: опублікували відео, як велосипедист вибив головою скло в автомобілі патрульних





У цей час зі службового авто патрульних невідомий чоловік



Це побачили перехожі, які негайно покликали патрульних.



Поліцейські наздогнали та затримали порушника, застосувавши кайданки. Останній перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння, весь час поводився агресивно, намагався вирватися та опирався. При цьому вдарив головою в заднє праве бічне скло багажного відділення службового авто й розбив його. Унаслідок цього він отримав тілесні ушкодження.



До приїзду екстреної медичної допомоги патрульні надали йому домедичну допомогу.





На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.



Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 7 вересня, ввечері патрульні відпрацьовували виклик про бійку на проспекті Грушевського.У цей час зі службового авто патрульних невідомий чоловік відірвав державний номерний знак й поїхав на велосипеді . Про це інформує пресслужба патрульної поліції Це побачили перехожі, які негайно покликали патрульних.Поліцейські наздогнали та затримали порушника, застосувавши кайданки. Останній перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння, весь час поводився агресивно, намагався вирватися та опирався. При цьому вдарив головою в заднє праве бічне скло багажного відділення службового авто й розбив його. Унаслідок цього він отримав тілесні ушкодження.До приїзду екстреної медичної допомоги патрульні надали йому домедичну допомогу.На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) КК України.

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