У громаді на Волині виплачуватимуть грошову винагороду за виявлення паліїв





Про це інформують на



"В теплу пору року окремі жителі спалюють суху траву, листя, сміття, тощо. Палії завдають шкоди не тільки навколишньому середовищу та приносять збитки громаді, але і наражають на небезпеку інших людей. Адже при згорянні рослинних залишків у повітря вивільняється дим, до складу якого входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. В тліючому без доступу кисню листі виділяється бензопірен, що здатен викликати у людини ракові захворювання. Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для людини речовин", - інформують у громаді.



А тому, зважаючи на негативні наслідки, минулої сесії депутати підтримали рішення Любешівської селищної ради та затвердили положення про виплату грошової винагороди за активну участь у діяльності громади з вирішення проблем у сфері охорони навколишнього природного середовища.



Нагороду виплачуватимуть особам, які виявили та попередили вчинення підпалів сухої трави чи лісових масивів, засмічення території, спалювання побутового сміття та належним чином зафіксували чи передали компетентному органу інформацію про порушника.



"Відтак, вся надія на покращення ситуації – у руках самих жителів. Як тих, які повідомлятимуть про підпали, або ж засмічення території, так і тих, які нарешті відмовляться від цього виду «господарювання». Цивілізовані альтернативи, зрештою, існують – це компостування листя та трави", - переконані в громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівській громаді вирішили матеріально заохотити людей піклуватись про навколишнє середовище. Відтак, вирішили виплачувати грошову допомогу тим мешканцям громади, які попередять або повідомлять про спалювання сухої рослинності.Про це інформують на сайті громади "В теплу пору року окремі жителі спалюють суху траву, листя, сміття, тощо. Палії завдають шкоди не тільки навколишньому середовищу та приносять збитки громаді, але і наражають на небезпеку інших людей. Адже при згорянні рослинних залишків у повітря вивільняється дим, до складу якого входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. В тліючому без доступу кисню листі виділяється бензопірен, що здатен викликати у людини ракові захворювання. Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для людини речовин", - інформують у громаді.А тому, зважаючи на негативні наслідки, минулої сесії депутати підтримали рішення Любешівської селищної ради та затвердили положення про виплату грошової винагороди за активну участь у діяльності громади з вирішення проблем у сфері охорони навколишнього природного середовища.Нагороду виплачуватимуть особам, які виявили та попередили вчинення підпалів сухої трави чи лісових масивів, засмічення території, спалювання побутового сміття та належним чином зафіксували чи передали компетентному органу інформацію про порушника."Відтак, вся надія на покращення ситуації – у руках самих жителів. Як тих, які повідомлятимуть про підпали, або ж засмічення території, так і тих, які нарешті відмовляться від цього виду «господарювання». Цивілізовані альтернативи, зрештою, існують – це компостування листя та трави", - переконані в громаді.

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