На Волині шириться небезпечний шкідник, людей закликають оглянути свої сади





У 2019 році його вперше виявили в Рожищі, інформують на сайті



З початком осені знову на деревах міста з’являються павутинні гнізда, які свідчить про другу фазу активності шкідника. Тому сьогодні дуже важливо проводити частий огляд своїх садів, аби на ранніх стадіях виявити та спільними зусиллями знищити гусінь.



Врятувати дерева можна шляхом обробки спеціальними препаратами на початку розмноження гусениць. Оскільки в подальшому вони закутуються в павутинний «кокон», який стає бар'єром для проникнення інсектицидів. Гілки з гніздами потрібно обпалити факелами або зрізати, зібрати у пакети та знищити ще до розповзання в пошуках корму. Також на заражених деревах потрібно видалити відмерлу кору і обмазувати стебла вапном.



Нагадуємо, у випадку виявлення американського білого метелика необхідно зробити:



- збір та знищення гусениць та кладок яєць;

- обрізку гілок з гніздами гусені, які необхідно спалювати у спеціально відведених місцях;

- очищення дерев від нашарування кори;

- знищення рослинних решток;

- перекопування при стовбурових кругів в садах парках та на присадибних ділянках;

- масовий вилов за допомогою феромонних пасток та ловчих поясів;

- обробку інсектицидами та біопрепаратами в період відродження гусениць згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні» (Карате 050 ЕС, к.е., БІ-58- новий, Біммер, Дімі-88, Демікс та ін.).



Слід звернути увагу на те, що боротьба з АБМ хімічними препаратами є проблематичною через санітарну зону в населених пунктах, а також із технічних причин – для обприскування дерев необхідна спецтехніка, а ще гусениці старших віків захищены від хімічних препаратів, тому у населених пунктах рекомендується застосовувати біопрепарати (Актофіт, Лепідоцид, бітосибацелін, регулятор росту і розвитку комах – Інсегар та ін).



При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.



До слова, нехтування заходами зі знищення карантинних організмів передбачає адміністративну відповідальність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян попереджають про поширення одного з найнебезпечніших карантинних організмів – американського білого метелика.У 2019 році його вперше виявили в Рожищі, інформують на сайті Рожищенської міської ради З початком осені знову на деревах міста з’являються павутинні гнізда, які свідчить про другу фазу активності шкідника. Тому сьогодні дуже важливо проводити частий огляд своїх садів, аби на ранніх стадіях виявити та спільними зусиллями знищити гусінь.Врятувати дерева можна шляхом обробки спеціальними препаратами на початку розмноження гусениць. Оскільки в подальшому вони закутуються в павутинний «кокон», який стає бар'єром для проникнення інсектицидів. Гілки з гніздами потрібно обпалити факелами або зрізати, зібрати у пакети та знищити ще до розповзання в пошуках корму. Також на заражених деревах потрібно видалити відмерлу кору і обмазувати стебла вапном.Нагадуємо, у випадку виявлення американського білого метелика необхідно зробити:- збір та знищення гусениць та кладок яєць;- обрізку гілок з гніздами гусені, які необхідно спалювати у спеціально відведених місцях;- очищення дерев від нашарування кори;- знищення рослинних решток;- перекопування при стовбурових кругів в садах парках та на присадибних ділянках;- масовий вилов за допомогою феромонних пасток та ловчих поясів;- обробку інсектицидами та біопрепаратами в період відродження гусениць згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні» (Карате 050 ЕС, к.е., БІ-58- новий, Біммер, Дімі-88, Демікс та ін.).Слід звернути увагу на те, що боротьба з АБМ хімічними препаратами є проблематичною через санітарну зону в населених пунктах, а також із технічних причин – для обприскування дерев необхідна спецтехніка, а ще гусениці старших віків захищены від хімічних препаратів, тому у населених пунктах рекомендується застосовувати біопрепарати (Актофіт, Лепідоцид, бітосибацелін, регулятор росту і розвитку комах – Інсегар та ін).При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.До слова, нехтування заходами зі знищення карантинних організмів передбачає адміністративну відповідальність.

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