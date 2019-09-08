Сімферополю не вистачає води: у Криму бойовики перекрили річку





Про це повідомляють



Греблю влаштували нижче Білогірського водосховища, яке знаходиться в центральній частині півострова. За греблею у руслі не залишилось води.



Спеціальні автомобілі насосами качають воду в змонтовані трубопроводи.



За словами місцевого активіста, вода з Білогірського водосховища через Біюк-Карасу забезпечувала водопостачання міст Феодосія і Судак в східній частині Криму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підрозділ окупаційних військ перекрив річку Біюк-Карасу греблею, воду з водойми качають на потреби жителів Сімферополя.Про це повідомляють "Крим.Реалії" Греблю влаштували нижче Білогірського водосховища, яке знаходиться в центральній частині півострова. За греблею у руслі не залишилось води.Спеціальні автомобілі насосами качають воду в змонтовані трубопроводи.За словами місцевого активіста, вода з Білогірського водосховища через Біюк-Карасу забезпечувала водопостачання міст Феодосія і Судак в східній частині Криму.

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