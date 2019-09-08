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Сімферополю не вистачає води: у Криму бойовики перекрили річку

Сімферополю не вистачає води: у Криму бойовики перекрили річку
Підрозділ окупаційних військ перекрив річку Біюк-Карасу греблею, воду з водойми качають на потреби жителів Сімферополя.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Греблю влаштували нижче Білогірського водосховища, яке знаходиться в центральній частині півострова. За греблею у руслі не залишилось води.

Спеціальні автомобілі насосами качають воду в змонтовані трубопроводи.

За словами місцевого активіста, вода з Білогірського водосховища через Біюк-Карасу забезпечувала водопостачання міст Феодосія і Судак в східній частині Криму.

Сімферополю не вистачає води: у Криму бойовики перекрили річку
Сімферополю не вистачає води: у Криму бойовики перекрили річку
Сімферополю не вистачає води: у Криму бойовики перекрили річку
Сімферополю не вистачає води: у Криму бойовики перекрили річку
Сімферополю не вистачає води: у Криму бойовики перекрили річку

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Теги: Крим, вода, окупація, річка, бойовики
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