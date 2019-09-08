Сімферополю не вистачає води: у Криму бойовики перекрили річку
Сьогодні, 03:28
Підрозділ окупаційних військ перекрив річку Біюк-Карасу греблею, воду з водойми качають на потреби жителів Сімферополя.
Про це повідомляють "Крим.Реалії".
Греблю влаштували нижче Білогірського водосховища, яке знаходиться в центральній частині півострова. За греблею у руслі не залишилось води.
Спеціальні автомобілі насосами качають воду в змонтовані трубопроводи.
За словами місцевого активіста, вода з Білогірського водосховища через Біюк-Карасу забезпечувала водопостачання міст Феодосія і Судак в східній частині Криму.
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Про це повідомляють "Крим.Реалії".
Греблю влаштували нижче Білогірського водосховища, яке знаходиться в центральній частині півострова. За греблею у руслі не залишилось води.
Спеціальні автомобілі насосами качають воду в змонтовані трубопроводи.
За словами місцевого активіста, вода з Білогірського водосховища через Біюк-Карасу забезпечувала водопостачання міст Феодосія і Судак в східній частині Криму.
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