Курс валют у Луцьку на 9 вересня
Сьогодні, 09:00
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.72, а продаж – 27.84.
Євро при купівлі становить – 32.62, продажу – 32.75.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,32, продаж – 7,37.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 32.62, продажу – 32.75.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,32, продаж – 7,37.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чоловік вкрав у Луцьку автівку під приводом оренди
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 9 вересня
Сьогодні, 09:00
Ранок 9 вересня: в Україні – 2 551 новий випадок коронавірусу за добу, на Волині – 72
Сьогодні, 08:58
Трьом учасникам Революції Гідності з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання
Сьогодні, 08:15