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Ранок 9 вересня: в Україні – 2 551 новий випадок коронавірусу за добу, на Волині – 72

Ранок 9 вересня: в Україні – 2 551 новий випадок коронавірусу за добу, на Волині – 72
За останню добу в Україні виявили 2 551 випадок коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 9 вересня сягнула 143 030.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (310), Харківській (291), Тернопільській (244), Львівській (196) областях.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 45 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 2 979.

Протягом останньої доби одужали 1 157 людей. А загалом здолали хворобу 64 703 українці.

На Волині загалом захворіли 6 015 людей, з них за останню добу - 72. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 130 людей, з них одна - протягом останньої доби.

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Теги: коронавірус, Україна, статистика, РНБО
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