Ранок 9 вересня: в Україні – 2 551 новий випадок коронавірусу за добу, на Волині – 72





Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.



Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (310), Харківській (291), Тернопільській (244), Львівській (196) областях.



За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 45 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 2 979.



Протягом останньої доби одужали 1 157 людей. А загалом здолали хворобу 64 703 українці.



На Волині загалом захворіли 6 015 людей, з них за останню добу - 72. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 130 людей, з них одна - протягом останньої доби.

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