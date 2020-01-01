Чоловік вкрав у Луцьку автівку під приводом оренди
Сьогодні, 09:15
Чоловік, який в обласному центрі Волині вкрав автомобіль Daewoo Lanos під приводом взяття в оренду, відбувся штрафом.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 15 червня обвинувачений, перебуваючи на території ТзОВ «Автоконцепт», що на проспекті Відродження у Луцьку, отримав в оренду автомобіль потерпілого Daewoo Lanos. Однак він не мав наміру повертати авто та в подальшому продав його іншій особі. Вартість автомобіля становить майже 60 тисяч гривень.
Відзначимо, що потерпілий та обвинувачений уклали угоду про примирення.
Суд затвердив цю угоду та призначив крадію покарання у виді штрафу в розмірі тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 15 червня обвинувачений, перебуваючи на території ТзОВ «Автоконцепт», що на проспекті Відродження у Луцьку, отримав в оренду автомобіль потерпілого Daewoo Lanos. Однак він не мав наміру повертати авто та в подальшому продав його іншій особі. Вартість автомобіля становить майже 60 тисяч гривень.
Відзначимо, що потерпілий та обвинувачений уклали угоду про примирення.
Суд затвердив цю угоду та призначив крадію покарання у виді штрафу в розмірі тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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