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Чоловік вкрав у Луцьку автівку під приводом оренди

Чоловік вкрав у Луцьку автівку під приводом оренди
Чоловік, який в обласному центрі Волині вкрав автомобіль Daewoo Lanos під приводом взяття в оренду, відбувся штрафом.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 15 червня обвинувачений, перебуваючи на території ТзОВ «Автоконцепт», що на проспекті Відродження у Луцьку, отримав в оренду автомобіль потерпілого Daewoo Lanos. Однак він не мав наміру повертати авто та в подальшому продав його іншій особі. Вартість автомобіля становить майже 60 тисяч гривень.

Відзначимо, що потерпілий та обвинувачений уклали угоду про примирення.

Суд затвердив цю угоду та призначив крадію покарання у виді штрафу в розмірі тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: крадіжка, авто, штраф
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