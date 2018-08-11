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У Луцьку чоловік загинув від удару струмом під час ремонту розетки

У Луцьку чоловік загинув від удару струмом під час ремонту розетки
У Луцьку чоловіка вдарило струмом під час ремонту розетки, він помер.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася вчора, 8 вересня, близько 19 години в одній із багатоповерхівок на вулиці Драгоманова.

Як зазначається, чоловік, ремонтуючи розетку у власній квартирі, отримав удар струмом, внаслідок чого він загинув на місці події.

Відомо, що померлий житель міста Луцька, 1952 року народження.

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Теги: смерть, загибель, Луцьк
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